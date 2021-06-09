Билборды позора: во Львовской области оригинально борются с должниками за коммуналку

Долги за коммуналку растут

Адреса почти сотни горожан, которые задолжали за воду, разместили на рекламных щитах в Стрые Львовской области. Билборды изрядно наделали шуму в городе. Не является ли это разглашением персональных данных и почему не всех опозорили?

В этом разбиралась корреспондент "Сегодня" Оксана Лабойко.

Вами "гордится" громада города. Так в Стрые саркастически подписали билборды с адресами горожан, имеющих долги перед водоканалом. Развесили таковых 4, обнародовав данные почти сотни злостных неплательщиков. И, кстати, один из них живет прямехонько напротив этого щита.

Он задолжал за воду более 22 тыс. гривен. Мы наведались к гражданину, но дома никого не застали. На этой же улице в списке еще семь должников.

В элитном коттеджном городке на окраине тоже живут неплательщики. Хозяева одного из подворий задолжали водоканалу почти 5000 гривен. Но Ирина защищает соседей. Мол, здесь не живут, но на днях перечислили ей деньги – и долг заплатила.

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В "Стрыйводоканале" объясняют – указали на билбордах адреса горожан, имевших задолженность по состоянию на 1 мая. Из двух тысяч неплательщиков выбрали сотню самых злостных. Заместитель директора "Стрыйводоканала" Роман Палюк рассказывает:

"Или людей нет, или не открывают, или просто игнорируют. Соответственно, выбрали должников с самыми большими долгами. Ну и частично как раз те, что не шли на контакт".

Билборды висят три дня, а в городе только о них и говорят. Один из должников даже пожаловался на горячую линию Кабмина. Однако коммунальщики уверяют: прежде чем развешивать билборды, консультировались со своими юристами. Команда "Сегодня" тоже спросила у юристов, не является ли это разглашением персональных данных.

Адвокат Наталья Гнатуш поясняет:

"Это не является разглашением персональных данных. Потому что ни я, ни вы, посмотрев на данный билборд, не поймут, о ком речь. Речь идет о специфической квартире, а там может быть пять совладельцев".

"Стрыйводоканал" готов к судебным искам. Начальник юридического отдела компаний Виктория Джуфер-Босик говорит:

"Гарантировать по нашему законодательству категорически, что это не будет нарушением где-то признано, нельзя".

Билборды позора водоканал оплатил на месяц. Они обошлось в 18 тысяч гривен. Но если это будет действенно, продолжат вывешивать новые адреса, потому долгов у стрыян на 9 млн гривен.

Напомним, долги украинцев за коммуналку в 2021 году продолжат расти и уже летом могут достигнуть 80 млрд гривен.

А эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко рассказал в эфире телеканала "Украина 24", могут ли у украинцев забирать квартиры за долги за коммунальные услуги.