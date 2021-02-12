Долги украинцев за коммуналку будут расти. Четыре причины

Долги украинцев за коммуналку в 2021 году продолжат рост и уже через пару месяцев могут достигнуть 80 млрд гривен (сейчас – 73,6 млрд грн). Четыре главные причины:
- мораторий на отключение потребителей от комуслуг, введенный на время карантина;
- нежелание коммунальных структур заниматься взысканием даже с тех, кто задолжал десятки тысяч гривен;
- увеличение числа тех, кто не может полностью оплатить счета и при этом не обращается за субсидией;
- холодная зима, которой не было в сезоне-2019-20 гг.
Так считают опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.
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"Когда за окном сильный мороз, очевидно, что потребление газа и гигакалорий возрастает, это намного увеличивает цифры в платежках. Отсюда такой значительный рост неплатежей в ноябре и декабре прошлого года. До конца отопсезона долги будут стремительно накапливаться. Через два месяца может быть 80 млрд грн задолженности", – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Подробнее читайте в материале "Сегодня" Почему в Украине стремительно растут долги за коммуналку и к чему теперь готовиться.
А о том, какими будут платежки за газ за февраль, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Напомним: украинцам, расходы у которых по счетам превышают 15% доходов, государство предоставляет субсидию на оплату коммунальных услуг.
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