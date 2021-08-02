Безос потерял статус самого богатого человека в мире – кто занял его место

Состояние основателя Amazon сократилось на 13,9 миллиарда долларов по итогам торгов 30 июля в связи с обвалом акций компании

Безос больше не возглавляет рейтинг Forbes. Коллаж "Сегодня" / Фото: LVMH, Blue Origin

Статус самого богатого человека в мире по версии Forbes в этот раз достался владельцу LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернару Арно. Создатель Amazon Джефф Безос, который возглавлял прошлогодний список, оказался на втором месте.

Об этом сообщает сайт Forbes Real-Time. По их данным, Безос потерял 13,9 миллиарда долларов по итогам торгов 30 июля. Таким образом, состояние основателя Amazon сократилось до 192,4 миллиарда долларов.

Аналитики Forbes связали это с обвалом акций Amazon. Как известно, с 30 июля они потеряли 7,5% на фоне публикации отчетности ритейлера: темпы роста выручки замедлились по сравнению со вторым кварталом 2020 года. В целом за июль потеряли около 3%. Если посмотреть на суммарную динамику с начала года, то Amazon находится в аутсайдерах уже не первый месяц.

Что касается Арно, занявшего первое место, он также потерял за тот день 2,9 миллиарда долларов. Несмотря на такую потерю, владелец LVMH все же опередил Безоса на 0,5 миллиарда долларов. По итогам торгов его состояние оценивалось в 192,9 миллиарда долларов. В день публикации материала, 2 августа, Арно принадлежит 194,7 миллиарда долларов.

В тройке лидеров оказался и основатель Tesla Илон Маск. Его состояние оценили в 179,4 миллиарда долларов.

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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс (131,6 млрд долл.) и основатель Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд долл.) попали в первую пятерку рейтинга на 4 и 5 место соответственно.

Безос остается первым, но не в Forbes

Основатель Amazon не попал на первое место в одном рейтинге, зато удержал позиции в другом. Аналитики, составлявшие список миллиардеров Bloomberg, статус богатейшим человеком планеты снова отдали Безосу. В первой пятерке – все те же имена, только позиции отличаются.

Рейтинг Bloomberg:

Джефф Безос – 193 миллиарда долларов. Илон Маск – 188 миллиардов долларов. Бернар Арно – 173 миллиарда долларов. Билл Гейтс – 152 миллиона долларов. Марк Цукерберг – 133 миллиарда долларов.

Напомним, в июле Forbes опубликовал рейтинг самых богатых олимпийцев. Форвард сборной США по баскетболу Кевин Дюрант заведомо самым высокооплачиваемым участником Олимпийских игр в Токио, которые начались 23 июля и закончатся 8 августа.

В "Сегодня" сообщали, в мае дети основателя российской соцсети "ВКонтакте" и популярного мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes. 10-летний сын и 11-летняя дочь потенциально являются наследниками 8,6 миллиарда долларов каждый.