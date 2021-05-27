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Дети Павла Дурова вошли в рейтинг самых богатых наследников Forbes: сколько миллиардов им светит

27 мая, 17:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

10-летний сын и 11-летняя дочь потенциально являются наследниками 8,6 млрд долларов каждый

Павел Дуров

Павел Дуров / Фото: instagram.com/durov

Дети основателя российской соцсети "ВКонтакте" и популярного мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes.

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Об этом сообщает российская редакция Forbes.

По подсчетам издания, на 15 апреля 2021 года состояние проживающего в Дубае миллиардера оценивалось в 17,2 млрд долларов, поэтому на каждого из его детей пришлось по 8,6 млрд потенциального наследства.

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У 36-летнего техно-гуру имеется дочь 2009-го и сын 2010 года рождения. Информацию о них родители тщательно скрывают. Обоих детей Дурову родила бывшая супруга Дарья Бондаренко. С ней будущий фигурант списка Forbes познакомился в Санкт-Петербургском госуниверситете, где учился на филологическом факультете и создал портал для студентов филфака spbgu.ru. Дарья училась на историческом факультете, возглавляла информационный комитет студсовета и была главным редактором газеты истфака "Студень". Сейчас она живет в Барселоне.

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Напомним, в начале 2021 года Павел Дуров заявил, что Telegram с полмиллиарда пользователей является серьезной проблемой для корпорации Facebook и ее продукта WhatsApp, а компания Марка Цукерберга якобы тратит на маркетинг миллиарды долларов.

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