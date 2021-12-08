Без упрощенной системы: как теперь украинские предприниматели будут платить налоги

Украинских ФОПов ждут изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинские депутаты предлагают запретить некоторым физлицам-предпринимателям работать по упрощенной системе налогообложения.
В соответствии с законопроектом №6348, из первой и второй группы ФЛП (плательщиков единого налога) хотят исключить:
- оптовых продавцов;
- интернет-провайдеров;
- риелторов;
- аптеки;
- медклиники;
- врачей;
- строителей.
Заметим, что документ был опубликован на сайте Верховной Рады, однако в сессионном зале еще не рассматривался. Авторы — депутаты фракции "Слуга народа".
Кого не будет в первой и второй группе ФЛП
Согласно документу, к первой и второй группе ФЛП не смогут отнести предпринимателей, занимающихся следующими видами деятельности:
оптовая торговля и посредничество;
частная медпрактика (включая врачи и клиники);
оценка недвижимости;
риелторские услуги;
строительные и ремонтные работы;
торговля меховыми изделиями;
торговля секонд-хендом;
торговля подакцизными товарами и лекарственными препаратами;
услуги по предоставлению доступа в интернет (провайдеры);
распространение лотерей;
производство, снабжение и торговля ювелирными изделиями;
торговля сложными бытовыми товарами (в том числе медицинского назначения) стоимостью более половины размера минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.
Также хотят изменить условия отнесения плательщика в группу налогообложения. Например, увеличить порог дохода третьей группы (более 10 наемных работников) до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн грн по состоянию на декабрь-2021).
Органам местного самоуправления предлагают разрешить самостоятельно устанавливать ставки для третьей группы ФЛП. Разрешенный коридор – от 1,5 до 3% при уплате НДС и от 2,5 до 5% при внесении НДС в состав единого налога.
В дополнение ко всему, в законопроекте предлагают разрешить ФЛП первой, второй и четвертой групп работать без регистраторов расчетных операций (РРО).
Подробнее о системах налогообложения
По состоянию на сегодня в Украине существуют две системы налогообложения: упрощенная и общая.
На общей системе разрешены все виды деятельности, предусмотренные КВЭДом. Также не ограничивается количество наемных работников и размер дохода.
Упрощенная система имеет следующие условия:
|Группа и количество наемных работников
|Вид деятельности
|Доход
|1 группа. Наемный труд не использует
Розничная продажа на рынках, хозяйственная деятельность
по предоставлению бытовых услуг населению
Не больше 167
минимальных
зарплат
|2 группа. От 0 до 10 работников
Хозяйственная деятельность по оказанию услуг, производство
и продажа товаров, деятельность в сфере ресторанного
хозяйства
Не больше 834
"минималок"
|3 группа. Количество неограниченное
|-
Не больше 1167
"минималок"
|4 группа. Работники – члены семьи
Деятельность исключительно в пределах фермерского
хозяйства. Площадь земель не менее 2 га и не более 20 га
|-
Дополнительно для ФЛП на 1-3 группах такие ограничения указаны в п. 291.5 – п. 291.6 Налогового кодекса Украины. В частности, это касается деятельности проведения азартных игр, обмена иностранной валюты, проведения гастрольных мероприятий, деятельности в сфере аудита и т. д.
Также нужно производить расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме (наличной и/или безналичной). То есть бартер под запретом.
Ранее "Сегодня" писал, что с первого декабря Государственная налоговая служба работает по-новому. А также, какие еще изменения ждут украинцы.