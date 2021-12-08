Без упрощенной системы: как теперь украинские предприниматели будут платить налоги

Украинских ФОПов ждут изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские депутаты предлагают запретить некоторым физлицам-предпринимателям работать по упрощенной системе налогообложения.

В соответствии с законопроектом №6348, из первой и второй группы ФЛП (плательщиков единого налога) хотят исключить:

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оптовых продавцов;

интернет-провайдеров;

риелторов;

аптеки;

медклиники;

врачей;

строителей.

Заметим, что документ был опубликован на сайте Верховной Рады, однако в сессионном зале еще не рассматривался. Авторы — депутаты фракции "Слуга народа".

Кого не будет в первой и второй группе ФЛП

Согласно документу, к первой и второй группе ФЛП не смогут отнести предпринимателей, занимающихся следующими видами деятельности:

оптовая торговля и посредничество; Реклама

частная медпрактика (включая врачи и клиники);

оценка недвижимости;

риелторские услуги; Реклама

строительные и ремонтные работы;

торговля меховыми изделиями;

торговля секонд-хендом;

торговля подакцизными товарами и лекарственными препаратами;

услуги по предоставлению доступа в интернет (провайдеры);

распространение лотерей;

производство, снабжение и торговля ювелирными изделиями;

торговля сложными бытовыми товарами (в том числе медицинского назначения) стоимостью более половины размера минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.

Также хотят изменить условия отнесения плательщика в группу налогообложения. Например, увеличить порог дохода третьей группы (более 10 наемных работников) до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн грн по состоянию на декабрь-2021).

Органам местного самоуправления предлагают разрешить самостоятельно устанавливать ставки для третьей группы ФЛП. Разрешенный коридор – от 1,5 до 3% при уплате НДС и от 2,5 до 5% при внесении НДС в состав единого налога.

В дополнение ко всему, в законопроекте предлагают разрешить ФЛП первой, второй и четвертой групп работать без регистраторов расчетных операций (РРО).

Подробнее о системах налогообложения

По состоянию на сегодня в Украине существуют две системы налогообложения: упрощенная и общая.

На общей системе разрешены все виды деятельности, предусмотренные КВЭДом. Также не ограничивается количество наемных работников и размер дохода.

Упрощенная система имеет следующие условия:

Группа и количество наемных работников Вид деятельности Доход 1 группа. Наемный труд не использует Розничная продажа на рынках, хозяйственная деятельность по предоставлению бытовых услуг населению Не больше 167 минимальных зарплат 2 группа. От 0 до 10 работников Хозяйственная деятельность по оказанию услуг, производство и продажа товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства Не больше 834 "минималок" 3 группа. Количество неограниченное - Не больше 1167 "минималок" 4 группа. Работники – члены семьи Деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства. Площадь земель не менее 2 га и не более 20 га -

Дополнительно для ФЛП на 1-3 группах такие ограничения указаны в п. 291.5 – п. 291.6 Налогового кодекса Украины. В частности, это касается деятельности проведения азартных игр, обмена иностранной валюты, проведения гастрольных мероприятий, деятельности в сфере аудита и т. д.

Также нужно производить расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме (наличной и/или безналичной). То есть бартер под запретом.

Ранее "Сегодня" писал, что с первого декабря Государственная налоговая служба работает по-новому. А также, какие еще изменения ждут украинцы.