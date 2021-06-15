Бензин разрешили продавать по 30 гривен – когда цены пойдут вверх

Правительство разрешило повысить предельную розничную стоимость топлива на украинских заправках почти на гривню

Бензин может подорожать уже на днях / Фото: Сегодня

Правительство, которое уже месяц регулирует цены на топливо, опубликовало новый предельный "прайс", который оказался намного выше предыдущего. Поэтому цены на бензины и дизель могут пойти вверх уже на этой неделе, считают опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

Предельные цены на вторую декаду июня составляют:

25,85 грн/л (без торговой наценки) для бензина;

22,09 грн/л для ДТ.

То есть с учетом максимальной наценки в 5 и 7 грн/л, предельная розничная цена сетях не должна превышать 30,82 грн/л на обычный бензин и 29,09 грн/л – на ДТ.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уверен: цены пойдут вверх уже на днях.

"Фактически правительство разрешило их повысить, установив новые предельные цены. Крупные бренды начали переписывать ценники, к ним подтянутся и остальные. Каким будет рост, пока неясно, но он окажется заметным", – считает Куюн.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев рассчитал, что если сети-дискаунтеры воспользуются новыми расчетами, цены на бензин и дизель в рознице повысятся на 20-30 коп./л.

Напомним, в начале июня предельная стоимость "социального" бензина ограничивалась суммой в 29,92 грн за литр, а дизтоплива – 27,91 грн.

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