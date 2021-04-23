Каждый пятый литр бензина на АЗС некачественный, трейдеры разбавляют топливо, чтобы уйти от уплаты акцизов, которые составляют до половины цены на горючее

С повышением цен на бензин в Украине активизировался теневой рынок нефтепродуктов. По данным правительства, сейчас более 20% бензина, дизеля и сжиженного автогаза продаются с нарушением закона. Существует даже карта нелегальных АЗС.

Сайт "Сегодня" выяснил, как действуют теневые схемы и проанализировал главные аргументы "за" и "против" покупки топлива на нелегальных АЗС.

По оценке специалистов топливного рынка, потери госбюджета от "бодяги" достигают 20 млрд грн или около 2% доходов казны в год. Для понимания: этих 2% хватило бы на 900 км новых и капитально отремонтированных дорог. Но за счет неуплаты налогов цены у теневиков существенно ниже, чем у легальных трейдеров, это привлекает покупателей. Хотя о качестве "бодяжной" продукции приходится только гадать.

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Схема №1: Работают веслом

Суть схемы коротко: закупается самое дешевое и некачественное топливо, которое нельзя использовать на АЗС. И соответственно с него не взимаются акцизы – как за автомобильное топливо. Затем это топливо "улучшают" с помощью присадок, повышающих октановое число. И продают на АЗС, в том числе в некоторых крупных сетях. Эта схема вредит госбюджету, но особенно она вредит автомобилям. Все дело в присадках. Расход бензина с присадками будет, как и у качественного горючего. Динамика у автомобиля тоже не ухудшится или же ухудшится незначительно. Но быстрее появится нагар на свечах, будут проблемы с катализатором и лямбда-зондом.

Фальсифицированное топливо, которого юридически не существует в природе – самая примитивная схема заработка теневиков. Как разъяснил нам директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, в Украине работает около 30 объектов малой нефтепереработки.

"По документам они выпускают нефтехимическую продукцию (растворители), не облагаемую акцизным сбором, – говорит Сергей Куюн. – На самом деле это низкокачественные бензины и дизтопливо стандартов Евро-2 и Евро-3, которые должны облагаться акцизом. И сумма этого акциза в 2020 г. должна была составить 3,8 млрд грн. Но казна получила ноль".

Далее их продукция поступает на нефтебазы, где ее начинают "улучшать", добавляя в цистерны октаноповышающие компоненты и, образно говоря, "размешивая их веслом". По словам эксперта, в 2020-21 году зафиксирован резкий рост поставок импортных безакцизных растворителей (это по документам), являющихся на деле смесями октаноповышающих компонентов, которые завозятся на мини-НПЗ и нефтебазы. На каждом литре государство теряет 7 грн акциза или 90 млн грн в месяц. Только за январь-февраль этого года потери бюджета на этих поставках составили 180 млн грн.

По данным "А-95", в Украине насчитывается 2800 АЗС (40% от общего количества станций), на которых есть риск заправиться "бодягой". Среди них – даже известные бренды. Учитывая, что в Украине в розничной цене на литр топлива налоги достигают 50% или 12-13 грн, понятно, сколько зарабатывают нелегалы на их неуплате в казну.

Схема №2: Скручивают НДС

Суть схемы коротко: топливо нормальное, но по бухгалтерии оно не проходит. Для автомобиля вреда нет, страдает только бюджет.

О том, как работают схемы ухода от налогов даже при торговле легальным топливом, знают и в Верховной Раде. Эти схемы одинаковы при торговле любым подакцизным товаром, в том числе нефтепродуктами.

Топливо завозится в Украину или покупается на месте с уплатой 20% НДС. Потом продается клиентам за наличку, но по кассе не проводится. Самый простой способ – оператор сообщает клиенту, что "чек даст после заправки". Обычно за чеком мало кто возвращается. Уже проданное топливо фиктивно продается по безналу тому, кому нужен так называемый налоговый кредит: покупка товаров и услуг, чтобы не платить НДС. На самом деле перечисленная безналичная сумма за топливо возвращается наличкой мнимому покупателю за вычетом процента за услуги.

"Налоговая видит, что на АЗС по безналу продано топливо, которое на самом деле был продано за наличные. Это системная проблема на рынке нефтепродуктов, поскольку топливо очень удобно "скручивается", так как в нем нуждается весь бизнес", – говорит глава комитета ВР по вопросам финансов. налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн рассчитал на примере, сколько можно заработать на скрутке.

По документам фирма N купила топлива на 1000 грн. Это позволяет ей оформить фиктивное потребление этого топлива. Но не только. К документам она получит 880 грн наличными: 7% – стандартная цена за документы на топливо для фиктивного потребления, 5% – за обналичку. В итоге фирма N оформила себе 166 грн липового налогового кредита по НДС (в цене товаров содержится 16,67% НДС), завысила свои расходы на 1000 грн и тем самым занизила налог на прибыль на 150 грн (18% от 833 грн, цены партии топлива без НДС).

"С 1000 грн фирма N потратила 120 грн, но получила 321 грн (166+155) на налоговой оптимизации и еще 880 грн наличных, которые можно потратить на зарплаты в конверте, взятки и прочее. Продавец документов заработал свои 12%. В итоге он может торговать товаром без прибыли, но на литре газа ценой 14,04 грн/л "зарабатывать" 1,68 грн. Это очень завидная наценка", – подвел итоги Артем Куюн.

А госбюджет с той тысячи недополучит 316 грн налогов с топлива и всяческие сборы с "черной" зарплаты и других наличных платежей.

Добавим: обе схемы работают только в отсутствие жестких проверок. Как только налоговая и силовики в апреле объявили войну нелегальным АЗС – сразу начали закрываться нечистоплотные АЗС, начались перебои с топливом.

А теперь отвечаем на вопросы.

Какое мне дело до чьих-то схем, если я в итоге могу заправиться дешевле?

Аргументы Сергея Куюна:

Ликвидация нелегальных схем будет иметь мультипликативный эффект: увеличит поступления в бюджет, повысит загрузку легальных нефтеперерабатывающих предприятий, улучшит конкуренцию на рынке нефтепродуктов, защитит людей и окружающую среду от высокотоксичных выбросов после сгорания некачественного топлива.

Напомним: в Украине законодательно запрещена продажа топлива экологического стандарта ниже Евро-5.

Давно заправляюсь якобы "бодяжным" топливом, но двигатель на нем работает нормально

Аргументы директора спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева:

Есть сливочное масло, а есть спред. Спред можно употреблять в пищу, но со временем ваш желудок, печень и так далее придется лечить. Так и с некачественным топливом. Медленно, но неуклонно оно убивает топливную систему автомобиля. Прежде всего это катализатор, лямбда-зонд, выхлопной тракт, свечи. Все это придется менять гораздо раньше, чем при использовании более дорогого топлива, но соответствующего стандартам. Поэтому даже если вам, извините, плевать на экологию, подумайте о "здоровье" своего автомобиля и незапланированных расходах на его ремонт.

Аргументы Сергея Куюна:

Недавние исследования "Института потребительских экспертиз", специализирующегося на контроле качества товаров широкого потребления, показали превышение норм содержания серы и бензола в образцах топлива, закупленного в ряде топливных сетей, торгующих им по низким ценам. Также в топливе были обнаружены следы аминов – токсичного вещества, запрещенного к использованию в топливах не только в Украине, но и в Европе и США ввиду его опасности для здоровья людей.

Подведем итоги

Наше мнение: честно платить налоги в бюджет обязан каждый. А вот где и почем заправляться – пусть решают сами водители. Альтернатива простая: либо вы экономите на топливе, либо на ремонте своего автомобиля.

От чего зависят цены на топливо и какая связь между ними и стоимостью нефти, разбирался наш эксперт. Смотрите в сюжете