Беларусь остановила поставки бензина в Украину? Что произошло на самом деле

Каждый второй литр бензина А-95 в Украине имеет белорусское происхождения. Без поставок северных соседей рынку грозит дефицит

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Поставщики нефтепродуктов из Беларуси, доля которых на украинском рынке составляет около половины, не подтвердили поставки бензина А-95 для украинских контрагентов. На этом фоне стали звучать заявления, что Беларусь якобы полностью остановила экспорт бензина и дизеля в Украину. Это и правда может свидетельствовать о том, что Беларусьготовится запретить поставки бензина и дизелю в Украину. Впрочем, пока нет никакого официального подтвержения, не исключены и другие причины задержек.

"Сегодня нам сказали, что по А-95 поставок не будет совсем. Между тем по А-92 будет поставлен полный объем", – заявил источник профильного издания Enrkorr. Речь идет о поставках от ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК).

Другой источник отметил, что переговоры еще идут. Он добавил, что если БНК действительно остановит поставки А-95 в Украину, это нанесет сильный удар по репутации компании.

Глава консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн также считает это решение вредным для БНК.

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"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка", – написал Куюн в Facebook.

Он уверен, что такое решение также может привести к дефициту бензина в Украине. Однако компенсировать потерю поставок наша страна может благодаря транспортировки по морю или из Литвы. Правда если белорусский бензин сейчас поставляется в объеме 55 тыс. тонн, то из Литвы можно получить только 10-15 тыс. тонн.

Ранее Куюн отмечал, что считает маловероятным тотальный запрет на поставки бензина и дизеля из Беларуси в Украину. Дело в том, что этот рынок сбыта – основной для белорусских производителей.

"Я в это не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая, в свою очередь, является одним из локомотивов белорусской экономики", – сообщал Куюн.