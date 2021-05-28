Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)

Беларусь ввела особый режим импорта товаров из Украины / Фото: Wikipedia, Сегодня, me_tema.livejournal.com
Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинская товаров.
Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, под ограничения попали украинские товары:
- кондитерские изделия;
- шоколад;
- соки;
- пиво;
- плиты ДСП и ДВП;
- обои;
- туалетная бумага и упаковка;
- кирпич;
- керамическая плитка;
- стеклянные ампулы;
- сельхозтехника для посева;
- стиральные машины;
- мебель.
Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
Качка заявил, что такие действия являются необоснованными и дискриминационными. А режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь.
Украинское правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.
Напомним, что после принудительной посадки авиалайнера Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, в Евросоюзе начали готовить новые санкции против Беларуси. Среди прочего предлагают запретить импорт белорусских товаров. Если Украина присоединится к ограничениям, с полок магазинов исчезнет немало товаров: белорусское белье, морепродукты, бытовая техника, косметика и сладости.
Однако большую часть импорта из Беларуси составляют бензин и другие нефтепродукты, а также удобрения и промышленная продукция.
Также сообщалось, что Беларусь может остановить поставки бензина в Украину.
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