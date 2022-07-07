Базовые товары продают в три раза дороже: оккупанты устанавливают заоблачные цены в Мариуполе (фото)

Стало известно, какие цены на товары установили оккупанты в Мариуполе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Мариуполе орудуют и наводят свой строй российские оккупанты, которые добрались уже и до магазинов.

Как сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета, на предметы гигиены выставили заоблачные цены.

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"У людей нет работы, денег и гуманитарной помощи. При этом видят на полках самые необходимые вещи, которые просто не могут купить", – отметили в сообщении.

Местные убеждены, что это очередное издевательство российских захватчиков над мариупольцами, которые выживают в бесчеловечных условиях. И такие условия им создали "освободители".

На обнародованных фото видно, что обычное средство для мытья посуды продается за 108 грн (на подконтрольной Украине территории цена составляет 30 грн). Баночка шампуня стоит 185 грн, в то время как нормальная цена – в пределах 60 грн. Упаковка губок для мытья посуды – 71 грн, а в нормальных условиях – 27 грн.

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Хуже всего, что основные средства гигиены тоже продают втридорога. За упаковку детских подгузников выставили цену 1680 грн, в то время как обычно аналогичная продукция стоит 500-700 грн. Женские прокладки оценили почти в 100 грн. за несколько штук, а на полках супермаркетов в Украине их можно купить по 37 грн.

Мариупольский городской совет показал, как оккупанты продают обычные товары местному населению втрое дороже.

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Ощутимая разница цен

Мариуполь – не единственная оккупированная РФ территория, где захватчики дерут космические цены за обычные товары. В непризнанной террористической организации ЛНР на территории временно оккупированной Луганской области зафиксировали стоимость продуктов на 40% выше, чем раньше.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, мониторинг опровергает мифы роспропаганды о "сладкой жизни" в "народной республике". Зафиксировано такое увеличение стоимости продуктов от оккупантов:

картофель – на 45,44%;

масло подсолнечное – на 44,95%;

лук репчатый – на 44,47%;

яйца куриные – на 42,79%;

морковь – на 39,99%;

птица (тушка куриная) – на 39,36%;

свинина – на 31,99%;

свекла – на 29,14%;

макаронные изделия – на 22,34%.

"Сегодня" ранее писали, сколько стоит отстроить Мариуполь после масштабных разрушений и обстрелов со стороны РФ, а также рассказывали, что россияне планируют грабить и мародериты в Украине в промышленных масштабах.