Банкротство украинского банка и зарплаты по 4 тысячи долларов для учителей – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Банк "Земельный капитал" обанкротился, а министр образования предположил, что учителя могут получать зарплаты до 4000 долларов. Коллаж: "Сегодня"

11 августа Кабмин назначил нового временного начальника "Укрзализныци", а министр образования Сергей Шкарлет выразил уверенность, что повышение зарплат учителям до 4 тысяч гривен в Украине реально.

Рост потребительских цен в Украине

В июле потребительская инфляция подскочила до 10,2% (с 9,5% в июне). Из-за роста потребительского спроса и роста производственных затрат: на сырье, энергию и оплату труда дорожали макаронные, молочные и мясные изделия.

В то же время увеличение производственных затрат и плохих погодных условий сказалось на стоимости сырых продуктов питания.

В НБУ заявили, что на рынках ожидается поступление нового урожая – это будет содействовать замедлению инфляции. Также прогнозируются корректировки глобальных цен на энергоносители и продовольствие. Кроме того, влиять на снижение инфляции будет повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер.

Новый временный начальник в "Укрзализныци"

11 августа Кабинет министров Украины уволил с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика. Вместо него назначили советника министра инфраструктуры Александра Камышина.

Назначение Камышина ранее правительству рекомендовал Наблюдательный совет, который также рассмотрел рекомендацию Номинационного комитета. В свою очередь Иван Юрик продолжит выполнять свои обязанности на посту члена правления, ответственного за финансы.

Повышение зарплат педагогам до 4 тысячи долларов

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что зарплаты преподавателей в Украине реально повысить до 4000 долларов после завершения первого этапа реформы высшего образования. Однако такие зарплаты будут получать не все.

", когда будет запущен Президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования", – сказал Шкарлет.

Банкротство банка

Из-за невыполнения обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за нехватки средств банк "Земельный Капитал" отнесли к категории неплатежеспособных.

Банк отнесли к категории проблемных еще с 1 июля, но ситуация так и не улучшилась.

"С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов", – объяснили в НБУ.

Снижение тарифов на электроэнергию

В Украине с 1 октября снизят тарифы на электроэнергию. Так, для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт⋅ч, тарифы будут снижены до 1,44 грн за кВт (сейчас 1,68 грн). А для тех, кто потребляет более 250 кВт⋅ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

С 1 января 2021 года в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВт⋅ч в месяц. Тогда начала действовать единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВт⋅ч.

Однако несмотря на это, цена за электричество осталась примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.