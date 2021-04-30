Банки Украины избавились от "плохих" кредитов на миллиарды гривен

Качество кредитных портфелей улучшилось во всех банках, кроме российских, но украинские государственные учреждения показали не лучший результат

/ Фото: пресс-центр НБУ

Объем проблемных кредитов в банках Украины впервые за последние годы опустился ниже уровня 40%. По итогам января-марта 2021 года он составил 39,9%. Для сравнения, в начале года 41% кредитов считались "плохими". Больше всего таких кредитов – в банках, которые подконтрольны России и находятся под санкциями. На втором месте по объему неработающих займов – государственные банки Украины. У ПриватБанка, к примеру, 73,5% кредитов имеют признаки проблемности.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Впрочем, даже госбанки сокращают долю проблемных кредитов – за квартал она упала с 57,4% до 56,4%.

"Масштабную работу по очистке портфелей они (госбанки. – Ред.) начали в 2020 году, списав в целом за год задолженности на 30,6 млрд в национальной валюте и 3,1 млрд долларового эквивалента в инвалюте", - отметили в НБУ.

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Частные банки с украинским капиталом показали наилучший результат, сократив долю проблемных кредитов с 14,6% до 13,2%.

Цель НБУ – уменьшение доли таких кредитов в портфеле сектора ниже 20% до 2025 года.

Напомним, с 27 апреля вступили в силу новые правила для банков. Ужесточились требования к договорам о кредитах, депозитах и текущих счетах – финучреждения теперь должны полностью раскрывать информацию (в том числе о процентах и платежах по кредитам), не печатать нюансы мелким шрифтом и т.д.

А о том, что будет с депозитами украинцев в госбанках, если ПриватБанк и Ощадбанк продадут частникам, узнавайте в сюжете "Сегодня":