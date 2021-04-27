Банкам запретили мелкий шрифт в договорах: кредиты и депозиты оформляют по новым правилам

С сегодняшнего дня, 27 апреля, вступили в силу новые правила для банков. Ужесточились требования к договорам о кредитах, депозитах и текущих счетах – финучреждения теперь должны полностью раскрывать информацию (в том числе о процентах и платежах по кредитам), не печатать нюансы мелким шрифтом и т.д. Постановление об этом Нацбанк Украины принял еще в январе. Теперь же истек срок, который давался банкам на то, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми правилами.
Новые требования к договорам
Банки обязаны указывать в договоре полное описание услуги:
- В договоре о депозите это конкретная дата возврата вклада, информация о наличии у банка права продлить срок действия депозита и т.д.
- В договоре о потребительском кредите – перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и т. д.
Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.
Читайте также: НБУ впервые назвал банки критической инфраструктуры (список)
Также банкам запрещается:
- включать в договоры нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд;
- менять условия договора, не проинформировав клиента;
- требовать оплатить еще не полученные по договору услуги.
Новые требования распространяют договоры, которые подписывает сам клиент.
Напомним, ранее Нацбанк также обязал украинские банки раскрыть полную информацию о своих услугах на веб-сайтах и в рекламе. Там также нужно указывать полную стоимость услуг, включая комиссии третьим лицам, и дополнительные платежи, а также возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств.
А о том, что будет с депозитами украинцев в госбанках, если ПриватБанк и Ощадбанк продадут частникам, узнавайте в сюжете "Сегодня":
Новости на эту же тему: