Авто за рюмку алкоголя? Где в Украине усилили "сухой закон"

В некоторых областях Украины усилили "сухой закон" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 марта в некоторых областях Украины ввели запрет для продажи алкоголя. Через месяц ситуация несколько изменилась.

Редакция "Сегодня" разбиралась, в каких областях усилили ответственность за нарушение "сухого закона" во время войны, а где отменили запреты.

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Львовская область

Во Львове и населенных пунктах Львовской общины с 1 марта запретили продавать алкоголь вообще на время военного положения. Позже Львовская областная военная администрация ввела ограничение на продажу алкогольных напитков с 21:00 до 10:00, следовательно, окончательное решение о полном запрете остается за территориальными общинами.

После продолжительных споров 2 апреля во Львове усилили ответственность за несоблюдение требований и распитие алкоголя в общественных местах. Нарушителей собираются привлекать к общественным работам. Если же правоохранители поймают водителя в нетрезвом состоянии, транспортное средство у него планируют удалить на нужды Вооруженных сил Украины.

В то же время с 12:00 до 20:00 производителям пива разрешили сбывать свою продукцию, если она изготовлена методом брожения без добавления этилового спирта. Распивать алкоголь на террасах до сих пор запрещено.

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Киев и область

В столице с 1 апреля частично разрешили алкогольные напитки в магазинах и ресторанах. Торговлю такими товарами разрешили осуществлять с 11:00 до 16:00. Полный запрет действовал в Киеве с 1 марта.

Сумская область

С 27 февраля в Сумской области ввели запрет для продажи алкоголя. Однако уже в конце марта несколько ослабили правила и позволили продавать спиртное по выходным. Ограничения будут действовать до завершения военного положения, а командиры воинских частей должны следить за тем, чтобы бойцы не злоупотребляли алкогольными напитками.

Черкассы

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заверил жителей, что город не будет вводить запрет для продажи алкоголя. По его словам, соответствующее решение может принять только Черкасская ОВА, однако ограничение не изменит ситуацию. Ранее мэр рассказывал, что городской бюджет получает немало денег от продажи вина, пива и водочных изделий – ориентировочно 2,6 миллиона гривен.

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Полтавская область

Со 2 апреля разрешили продавать крепкие напитки в Полтавской области. Послабление будет действовать с 12:00 до 18:00, в соответствии с решением Совета обороны области. Таким образом намерены поддержать местную экономику. Однако алкоголь не будут продавать военным и правоохранителям.

Одесская область

Руководитель Одесской ОВА Максим Марченко подписал приказ, которым с 1 апреля разрешили продавать в области вино, пиво, ликер, шампанское и портвейн. Магазины и заведения питания могут сбывать такую продукцию с 9:00 до 15:00. Более крепкие напитки до сих пор под запретом. Категорически нельзя продавать алкоголь военным и стражам порядка. Если уровень преступности в области возрастет, то послабления снова отменят.

Винницкая область

"Сухой закон" в Винницкой области продлился до 22 марта, пока глава местной ОВА Сергей Борзов не разрешил продавать слабоалкогольные напитки. Во время военного положения винничанам подчеркнули, что за нетрезвое вождение у них могут забрать автомобиль на нужды ВСУ и территориальной обороны.

В то же время с 29 марта отдельным приказом в Винницкой области запретили продавать алкоголь военным, нацгвардейцам, участникам территориальной обороны и других военных формирований и лицам с оружием.

Воздействие алкоголя на организм

В Центре общественного здоровья поддержали инициативу областей по запрету на продажу алкоголя. Украинцам напомнили, что спиртное негативно влияет на работу нервной системы, замедляет мозговую деятельность и побуждает к агрессивным действиям и насилию.

Алкоголь снижает способность быстро и адекватно реагировать на события и принимать взвешенные решения. В то же время способствует несчастным случаям и травматизму. Качество сна под хмельком также ухудшается, что может вылиться в чрезмерную тревожность, стресс и депрессию. Спиртосодержащими напитками легко можно отравиться.

"Замените употребление алкоголя на медитацию или хороший и качественный сон – это будет более эффективно и поможет сохранить жизнь, если вдруг произойдет экстренная ситуация", – отметили в ЦОЗ.

Раньше мы рассказывали, что в больших городах цены на нелегальный крепкий алкоголь выросли в несколько раз. Сбывают его в селах и городах на западе Украины. Самые высокие ценники – во Львове, где бюджетный алкоголь стоит как в ресторане.