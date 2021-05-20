Авиакомпании сбегают из аэропорта "Киев" в "Борисполь": почему так происходит

Аэропорт "Киев" (Жуляны) / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

За последние годы из аэропорта "Киев" (Жуляны) в "Борисполь" полностью или частично перешли несколько авиаперевозчиков – flydubai, Buta Airways, Pegasus Airlines, Aegean Airlines. Кроме того, венгерский лоукостер Wizz Air с 1 июля откроет первый рейс из "Борисполя" за последние 10 лет. Все это время базой лоукостера был исключительно "Киев".

Такие переходы объясняются тем, что аэропорт "Борисполь" – более технологически развитый и у него меньше сборы. Об этом рассказал Денис Костржевский, глава совета директоров "Мастер-Авиа" – компании, которая управляет "Жулянами".

"Какие-то условия предоставляем лучше мы, какие-то – предлагает больший аэропорт, который расположен неподалеку. Это большое государственное предприятие с двумя полосами, более технологичное. И досадно, что оно еще и дешевле", – цитирует Костржевского Avianews.

Он добавил, что у "Жулян" все же есть преимущество – аэропорт расположен недалеко от центра Киева. Кроме того, некоторые перевозчики предпочитают перемещаться из одного аэропорта в другой – чтобы получить скидки, которые положены в первые годы полетов.

Реклама

"Новая авиакомпания после прихода использует скидки. Со временем эти скидки снижаются, сборы выходят на регулярный уровень. Поэтому перевозчики приходят сначала к нам, летают 2-3 года, а затем переходят в соседний аэропорт. Там полетали, потом снова вернулись к нам. Это нас не пугает", – объяснил Костржевский.

Напомним, аэропорт "Киев" закроют почти на год, чтобы модернизировать взлетно-посадочную полосу. Как ожидают в воздушной гавани, это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 и A321. Стоимость работ по обновлению может составить от 2,5 до 5 млрд грн.

Также мы писали, что аэропорт "Борисполь" серьезно нарастил пассажиропоток за счет украинских туристов.