Антивоенная позиция или прагматичный расчет? Почему иностранный бизнес снова уходит из России

Многие иностранные компании приняли решение о выходе с российского рынка / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная агрессия России против Украины заставила Запад ввести санкции против российской экономики. Пострадали банковский сектор, предприятия ВПК и энергетики, а также готовятся санкции в отношении российских нефти и газа. После начала войны ряд крупных иностранных компаний сразу заявил об уходе из России, однако некоторые из них думали несколько месяцев, прежде чем объявить о сворачивании бизнеса в РФ.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, почему западный бизнес не сразу бросился бежать из ставшей уже токсичной России, и чего в решениях о выходе больше – антивоенной позиции или сухого расчета, когда становится понятно, оставшись в РФ можно потерять больше.

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Вторая волна ухода

Буквально сразу после начала войны России в Украине и осуждения военной агрессии со стороны коллективного запада, многие иностранные компании принимали решения о выходе с российского рынка или о сокращении там своего присутствия. Первая волна бегства иностранного бизнеса растянулась на несколько недель.

Некоторые компании выходили по собственному желанию, а некоторые из-за секторальных санкций, которые ввел Запад. Но в какой-то момент ежедневное количество новостей о прекращении работы в РФ стало уменьшаться.

После этого оказалось, что многие крупные компании несмотря ни на что, готовы остаться на российском рынке. Мы писали о том, как французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin отказалась от того, чтобы покинуть РФ. На украинский офис, который требовал от материнской компании выйти из России, оказывалось давление.

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Ряд компаний из сектора FMCG объясняли свою позицию тем, что они не поддерживают военную агрессию, но не хотят лишать простых граждан России доступа к своим товарам. Некоторые из них после волны критики заявляли о приостановке новых инвестиций, но работать многие не прекращали.

Очередная волна выхода из РФ случилась после того, как весь мир облетели кадры из Бучи, где российские военные преступники расстреливали безоружных мирных жителей. После этого даже ранее лояльные к России западные компании начали сворачивать свою деятельность на российском рынке.

Немецкая пресса называет знаковым уход с российского рынка концерна Henkel, который производит множество строительных товаров и в том числе хорошо всем известный клей "Момент".

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Компания владела на территории РФ 11 заводами и фабриками. Поэтому решение принималось очень долго и последней каплей стала не столько антивоенная позиция руководства, сколько сложности в работе на рынке РФ из-за валютных ограничений, санкций и логистических проблем.

Боязнь преследования в РФ

Кстати, часть компаний не закрыла свой бизнес, а в разы сократила производство на российских мощностях. Такая половинчатая позиция объясняется тем, что в России угрожают уголовным преследованием тем топ-менеджерам иностранных компаний, которые допустили уход компании с российского рынка.

Например, производитель шин Continental заявил, что возобновляет производство на заводе в Калуге, в связи "с серьезными уголовными последствиями" в случае отказа от обслуживания местного спроса. Сложно сказать, правду говорят в компании или просто хотят усидеть одной попой на двух стульях.

Сухой расчет или опасение санкций

Эксперты говорят, что иностранный бизнес, и, в первую очередь, компании из США и Европы, принялись сворачивать работу в России после начала войны в Украине и введения санкций против РФ.

"Работы сворачивают, так как это политический указ и предоставлять товары и услуги стране агрессору запрещено на государственном уровне. Те компании, у которых юридически получается обходить такое решение, до последнего остаются в стране. Бизнес всегда выступает в поддержку бизнес решений. Но если появляются условия непреодолимой силы, то приходится действовать как все и уходить с рынка России", – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, например, Макдональдс сначала закрыл работу, но сохранил сотрудникам рабочие места, оборудование и платил заработные платы все это время.

"Теперь поступили заявления, что Макдональдс точно уйдет из России. А следом поступили новости, что бренд будет запущен новый, на старой базе. Это и есть попытка юридического обхода ситуации. Бизнес хочет работать дальше. Но все мы понимаем, что вывести деньги из России будет невозможно. То есть корпорации, кто останется работать с РФ, даже под новым именем, чтоб не получить клейма в международном пространстве понимают, что им нужны эти деньги в РФ", – продолжает Орыщак.

Отдельно можно выделить ситуацию с поставками китайской электроники в Россию. Китай не вводил против РФ никаких санкций, но предупредил своих производителей, что это могут сделать США. А американский рынок для китайских производителей куда как более важен, чем российский.

"В марте китайский экспорт технологической продукции в РФ снизился. По сравнению с результатами февраля, ноутбуков поставили меньше на 40%, смартфонов — почти на 66%, а телекоммуникационного оборудования — на 98%. Причина в том, что на компании из КНР давят не только санкции США, но и риск потерять западных поставщиков. В том числе давление на китайскую сторону оказывают крупнейшие американские производители полупроводников. Если китайские компании потеряют доступ к ключевым поставщикам, это будет для них катастрофой, и поэтому можно понять их мотивацию", – говорит Максим Орыщак.

Убытки спишут на войну

Эксперты говорят, что война России в Украине может сильно изменить всю структуру мировой экономики. И от политики открытых границ и глобализации, мир может перейти совсем к другим экономическим моделям.

"Развитие международных корпораций стало возможным благодаря открытым границам, юридическим позволениям, и работе людей. Сейчас этап развития мира под названием "глобализация" заканчивается и переходит на новую стадию. Снова закрыты границы, снова идет передел власти", – говорит Максим Орыщак.

Эксперт говорит, что, если посмотреть на историю новостей последних лет, то нервный фон был сконцентрирован вокруг того, что падают темпы роста как корпораций, так и экономик.

"А мир привык к тому, что идет постоянное развитие, показатели постоянно растут. Так вот потреблять больше продукции было некому, а если показывать постоянное падение ВВП и продаж у компаний, то это повысит волатильность на финансовой арене. Поэтому сейчас есть война, на которую спишут очень многие неудачи как отдельных компаний, так и экономик целых государств", – резюмирует Максим Орыщак.

Ранее мы писали о том, как война в Украине ударила по ценам в Европе. О том, какую какую цену платит Лукашенко за поддержку Путина, читайте здесь.