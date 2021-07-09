Версія українською
$ 27,29
32,32

Аграрии начали продавать валюту: каким будет курс доллара

9 июля, 12:00

Ксения Капустинская

На межбанковский валютный рынок влияет еще несколько разнонаправленных факторов

Доллар стабилизируется / Фото: Сегодня, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Доллар 9 июля после снижения по официальному курсу снова растет на межбанке и торгуется в районе 27,35 грн. Спрос и предложение периодически выходят из равновесия. Но в ближайшее время доллар, скорее всего, стабилизируется на уровне 27,3 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он уточнил, что сейчас главные продавцы инвалюты – это аграрии, которые начали отгрузки нового урожая. Если покупатели не будут активны, Нацбанк может выйти на рынок с аукционом и запастись долларами.

Негатива для гривни добавляют:

Реклама

Позитивное влияние на рынок оказали:

Напомним, многие эксперты считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будут играть на укрепление украинской валюты.

Кроме того, Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете:

Новости на эту же тему:
доллар межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

Реклама