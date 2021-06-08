Аэропорт "Борисполь" назвал ТОП-10 направлений: куда чаще всего летают украинцы

Информационное табло аэропорта "Борисполь" / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

В начале лета-2021 наиболее популярными международными направлениями стали вновь открытые для украинских туристов курорты Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом международный аэропорт "Борисполь" сообщает на своей странице в Facebook.

Так, в ТОП-10 вошли:

Анталия (Турция)

Шарм-эль-Шейх (Египет);

Хургада (Египет);

Стамбул (Турция);

Даламан (Турция);

Дубай (ОАЭ;)

Бодрум (Турция);

Амстердам (Нидерланды);

Тбилиси (Грузия);

Анкара (Турция).

Как сообщает "Борисполь", доля пассажиров, путешествовавших в этих направлениях, составила 65% от общего количества пассажиров вылета.

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Напомним, по сравнению с маем-2021 из списка ТОП-10 направлений полетов украинцев выпали Тель-Авив, Минск и Марса-Алам (Египет), зато добавились Даламан, Бодрум и Тбилиси.

Также напомним, что с начала лета украинские авиаперевозчики МАУ и SkyUp открыли новые авиарейсы на курорты Балкан.

А тем временем расскажем, что Украина и Евросоюз ввели санкции против белорусского перевозчика "Белавиа", поэтому туристам из РБ может светить отдых разве что на курортах Краснодарского края в России: