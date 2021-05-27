А если завтра санкции? Какие белорусские товары могут исчезнуть из магазинов в Украине (список)

Если Европа введет торговые ограничения, Украина может к ним присоединиться. Мы узнали, как украинцы относятся к этой идее

В Украине продают немало белорусских товаров / Фото: Сегодня

В Евросоюзе начали готовить новые санкции против Беларуси. Среди прочего предлагают запретить импорт белорусских товаров. Если Украина присоединится к ограничениям, с полок магазинов исчезнет немало товаров. Но опрошенные "Сегодня" украинцы все равно поддерживают идею ввести эмбарго. А эксперты уверены: возможная остановка торговли большее ударит по Беларуси, чем по Украине.

Большую часть импорта из Беларуси составляет бензин и другие нефтепродукты, а также удобрения и промышленная продукция. Но и в обычных украинских магазинах активно продают белорусские товары. Самые популярные из них:

белье;

молочка;

морепродукты;

бытовая техника;

косметика;

сладости.

Для продажи последних двух видов продукции в Украине есть даже сети специализированных магазинов.

Сюжет Натальи Поломкиной Видео: Сегодня

Украинцы говорят, что давно привыкли к белорусской продукции, но большинство поддерживает ограничение экспорта:

"Раньше покупала косметику, сейчас не попадается". "Давно я не покупаю. То, что делает Лукашенко в своей стране, мне не нравится".

Экономисты подсчитали: Украина покупает у Беларуси больше, чем продает. В первом квартале Украина экспортировала в Белоруссию товаров на 306 млн долларов, тогда как импортировала – почти втрое больше, на 863 млн. Поэтому потери Минска от запрета торговли окажутся куда существенные, чем у Киева.

Напомним, с 26 мая Украина уже остановила авиасообщение с Беларусью.

Из-за чего санкции?

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

Ранее сайт "Сегодня" собрал все подробности задержания Протасевича.