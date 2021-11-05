"90-е годы давно в прошлом": на чем теперь можно заработать в Украине

Рассказываем, как открыть прибыльный бизнес без инвестиций / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти каждый украинец хоть раз в жизни мечтал открыть собственное дело и стать бизнесменом.

Некоторые даже пошли дальше и определились с делом своей мечты, но многие остановились еще в самом начале – на этапе инвестиций. Большой стартовый капитал и высокий риск прогореть отпугивает начинающих предпринимателей.

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Поэтому "Сегодня" вместе с членом Набсовета Украинской рады бизнеса Надеждой Бедричук разбирались, существует ли быстрорастущий бизнес который не требует больших вложений.

Эксперт уверяет – что такой бизнес есть и это в первую очередь консалтинг или же то, что вы можете сделать собственными руками и головой, например, если вы айтишник.

"В случае неудачи вы теряете только свое время", – говорит Надежда Бедричук.

А вот самым затратным считается предпринимательство, связанное с закупкой товаров и созданием инфраструктуры.

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Быстрорастущий бизнес

"Среди самых быстрорастущих бизнесов в США – компании, которые предлагают решения узкоспециальных вопросов, ранее недооцененные крупными игроками", – рассказывает эксперт.

Например, появление специальной модели матраца для спортсменов, нишевых финтех стартапов, агентства по оптимизации доходов от показа рекламы, то есть то, чего на рынке нет или совсем мало.

В Украине ситуация немного отличается, и в топ самых быстрорастущих проектов входят IT-компании по веб-разработке и облачным решениям.

Придется "набить шишек"

Однако, член Набсовета Украинской рады бизнеса отмечает, что для успеха необходимо быть настоящим специалистом и набить не одну шишку, прежде чем среди множества попыток у вас "выстрелит" проект.

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"Прийти в незнакомую отрасль и сразу сделать быстрорастущий бизнес без инвестиций – уже практически нереально, рынок достаточно конкурентный, 90-е годы давно в прошлом", – говорит Бедричук.

Быстрорастущими можно назвать и пирамиды, однако этот вид "бизнеса" эксперт не советует никому, поскольку чем выше обещанные "гарантированные" доходы, тем выше ваши риски потерять все до копейки.

В таких случаях выигрывает только "верхушка" пирамиды, конечно, если все не закончится уголовным делом.

"Поэтому самые удачные проекты – рядом с вами, только нужно научиться их видеть и масштабировать. Однозначно, это проекты диджитальные, поскольку работа онлайн позволяет вам охватывать аудиторию всей планеты, а не только Украины", – подытожила Бедричук.

Бизнес и карантин

В прошлый раз Надежда Бедричук рассказывала, что из-за череды локдаунов количество ФОП в Украине в течении 2020 увеличилось всего на 1,1% (в 2019 – на 7,5%).

И это вовсе не повод для радости, поскольку некоторые предприниматели не смогли закрыться из-за сложных процедур с оформлением и перешли в так называемый "спящий режим".

Кому все-таки удалось удержаться на плаву и что будет дальше – читайте в нашем материале.

"Сегодня" с экспертом также разбирались, кто смог улучшить свои доходы во время карантина.