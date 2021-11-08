67% украинцев сдает жилье: арендодатели рассказали о своих страхах и доходах

Чего боятся и что предлагают украинские арендодатели / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине 67% граждан сдают в аренду квартиры, а 9% украинцев старше 65 лет считают, что каждый арендатор проблемный.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией OLX , которое получило наше издание.

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Согласно ему, арендодатели в возрасте от 18 до 24 лет считают, что коммуникация с клиентом – это очень сложно. Поэтому 60% этой возрастной группы пользуются услугами риэлтора.

Для 29% опрашиваемых деньги с аренды жилья являются основным доходом , а для 71% – это всего лишь финансовая поддержка основного заработка.

Женщины или мужчины?

В компании отмечают, что на сайте OLX Недвижимость недвижимость в аренду сдают 52% мужчин и 49% женщин. При этом 88% объектов предлагаются для долгосрочной аренды, а 12% – для посуточной.

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"Интересно, что большинство женщин — 71% — сдают квартиры, а комнаты и дома — только 14%. В свою очередь мужчины сдают чаще офисы, торговые и складские помещения (26% против 11% женщин-арендодателей)", – говорится в результатах исследования.

Чего боятся арендодатели?

В опросе OLX отмечается, что 52% арендодателей больше всего боятся уборки объекта после отъезда старых и перед приездом новых арендаторов.

Еще 35% пугает общение с клиентами и соседями, а 40% молодых арендодателей утверждают, что коммуникация бывает сложной не только потенциальными клиентами, но и риэлторами.

Сложности в коммуникации больше возникают у мужчин (30%), а у женщин – 25%.

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У более старшего поколения возникают сложности с напоминанием об оплате и решении коммунальных вопросов (34%).

Доход и отношения с риэлторами

В OLX отмечают, что женщины понесли более весомые потери во время пандемии, 49% утверждают, что понесли значительные убытки.

А вот 11% мужчин утверждают, что их финансовое положение улучшилось , а спрос на их объекты увеличился. 43% респондентов не ощутили значительных изменений.

Услугами риэлтора на постоянной основе пользуются 32% опрашиваемых. К сотрудничеству с ними больше подвержены женщины (33%), чем мужчины (30%).

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