430 тыс. грн вместо 30: как чиновники устраивают "зарплатный беспредел"

Глава Национального агентства по вопросам госслужбы Наталья Алюшина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине не утихают страсти относительно размеров зарплат некоторых госслужащих. С одной стороны, мало находится желающих идти работать на скромные оклады, которые государство предлагает рядовым специалистам, с другой стороны – некоторые чиновники умудряются начислять себе зарплаты в сотни тысяч гривен.

О том, почему так происходит и можно ли ограничить аппетиты чиновников, "Сегодня" поговорили с главой Национального агентства по вопросам госслужбы Наталией Алюшиной.

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- Для многих украинцев госслужба – это странное место, где большинство работает за скромные зарплаты, но некоторые получают большие деньги даже по меркам бизнеса. Видел информацию, что руководитель Госагентства по развитию туризма при окладе менее 30 тысяч грн получила за месяц 430 тысяч. И это не единичный случай – примеров, когда госслужащие получают на руки суммы, в разы превышающие их оклады, достаточно. Как так происходит?

- Согласно Закону Украины "О госслужбе" минимальный оклад госслужащего равен двум прожиточным минимумам. До 1 января, например, оклад главного специалиста районной госадминистрации составлял 5,3 тысячи грн. И сегодня к нам приходят сообщения, что на низовом уровне сохранились зарплаты ниже четырех тысяч гривен. Это при "минималке" в стране в размере 6500 грн…

Но в Законе заложен механизм, позволяющий увеличивать выплаты госслужащим. В структуре зарплаты есть оклад – постоянная составляющая – примерно 30%, и вариативная – премии и надбавки, доходящие до 70%.

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Здесь и заложены возможности для манипуляций. Ведь вопрос надбавок, премий и прочих доплат субъективно решает руководитель. За счет вариативной части создаются диспропорции в оплате труда работников одного госоргана или – среди одинаковых должностей в разных ведомствах.

Суть реформы, которую инициирует НАГС, – в повышении постоянной части в структуре зарплаты до 70%. Она должна состоять из трех компонентов – оклада, надбавок за выслугу лет и ранга. А премии и другие надбавки – не будут превышать 30% в месяц или 90% в квартал. В этом случае возможностей для манипуляций станет значительно меньше.

- Как же получается, что чиновник при окладе в 30 тысяч получает на руки 430 тысяч?

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- Могу предположить, что эту выплату насчитали в конце года, начислив квартальную премию. Возможно, была получена оценка "отлично" по итогам года от руководителя, что позволило начислить еще премию в размере оклада. Госслужащий мог оформить материальную помощь и выплату на решение социально-бытовых вопросов.

Все это – примеры манипуляций и возможностей бесконтрольно использовать деньги налогоплательщиков. Поэтому мы реформируем систему оплаты труда. Она должна стать справедливой.

- И все же объясните, откуда берутся такие деньги? Есть бюджет, в который заложены зарплаты и премии всех чиновников. Как появляется возможность себе или кому-то из подчиненных начислить в разы больше?

- Поле для зарплатных манипуляций создают, к примеру, вакансии, которые годами остаются открытыми. Руководители начисляют себе или "избранным" необоснованные премии и надбавки в рамках зарплатного фонда.

В некоторых ведомствах не собираются ни сокращать вакансии, ни заполнять их, сохраняя возможность распределять деньги несуществующих работников. А отдельным госслужащим начисляют по 600% от окладов за счет вакансий.

У реформы логично – много влиятельных противников. И если до 15 мая не будет подана информация для реального бюджетирования на 2023-й, то и в следующем году в ведомствах будут вручную распределять деньги "мертвых душ".

- Правильно ли я понимаю, что чем больше в ведомстве вакансий, тем больше вероятность, что эти деньги руководство перераспределяет на себя и своих приближенных?

- Именно так.

- Есть ли статистика по министерствам о количестве вакансий? Где потенциально больший уровень манипуляции зарплатным фондом?

- Это – публичная информация из открытых источников. Рекордсмен среди министерств – Минветеранов с 34,6% вакансий. В МВД – 32,5%, Минстратегпроме – 30,8%. Меньше всего вакансий – в Минфине (7%), и Минсоцполитики (8,8%).

Еще показательней ситуация в Нацслужбе здоровья – 72,6% вакансий, Госслужбе морского и речного транспорта – 78%, Агентстве по енергоэффективности – 49,4%.

В целом по госслужбе насчитывается 29 642 вакансий, при штатном расписании в 204 869 должностей. Эта разница уходит в фонды зарплаты, которые руководители распределяют по своему усмотрению.

Встречаются перекосы, при которых подчиненные получают в разы больше руководителей. К примеру, один из министров за прошлый год получил 638 тысяч гривен, а директор одного из его департаментов при окладе до 20 тысяч в декларации указал больше 2,5 млн грн. О какой справедливости можно говорить, если на низовом уровне мы ищем специалистов на 4-5 тысяч гривен?

- Сколько госслужащих, по вашим оценкам, могут пользоваться привилегиями и начислять себе высокие зарплаты?

- Их немного. Может быть – до 1,5%. Остальные госслужащие получают зарплаты в среднем – ниже медианных показателей на рынке труда. Но диспропорция существует не только в оплате труда руководителей и обычных служащих. Она присутствует в виде разной оплаты труда на одинаковых должностях в разных ведомствах, которая достигает десятков тысяч гривен. Следствие этого – министерские "миграции". Люди идут туда, где платят больше.

Существующая ситуация не свидетельствует об уважении государства к гражданам, которые представляют его интересы. Поэтому НАГС продвигает реформу системы оплаты труда публичных служащих.

Необходимо утвердить единый для всех порядок планирования расходов на оплату труда и ликвидировать межведомственные диспропорции. Расходы должны финансироваться с учетом фактических потребностей, а не для содержания "мертвых душ". Нужно ввести оклад на уровне 70% и премию – до 30%. Так избежим манипуляций, когда руководитель сам определяет уровень оплаты труда. Нужно отменить так называемые стимулирующие выплаты.

Кейс по внедрению справедливой системы оплаты труда госслужащих – принципиальный. Его поддержали 25 тысяч граждан в петиции Президенту. НАГС уже в пятый раз внес на рассмотрение Кабмина проект постановления по утверждению Порядка формирования фонда оплаты труда госслужащих. Подобную модель в Польше и Литве ввели еще 20 лет назад. Так должно быть и в Украине.

Как мы писали ранее, в декабре 2021 года реальная средняя зарплата украинца выросла на 21,5%, если сравнивать с ноябрем. Если же сравнить показатели за год – зарплата стала больше почти на 12%.