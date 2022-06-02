20 тыс. грн на поддержку бизнеса: как предпринимателям получить деньги

Проект будет открыт только летом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Предприниматели, владеющие кафе или ресторанами и активно принимающие оплату банковскими картами, смогут получить грант в размере 20 тыс. грн от государственного ПриватБанка и Visa.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Так, по информации учреждения, возможность получить средства имеют все предприниматели ресторанного бизнеса, которые уже пользуются для приема платежей терминалами ПриватБанка или только планируют подключить эквайринг.
Как принять участие в проекте?
В целом, проект открыт с 1 июня по 31 августа 2022 года. Для того чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте банка и в течение действия проекта принимать с помощью POS-терминала банка оплат на сумму не менее 20 000 гривен с карт Visa ПриватБанка.
"Ежемесячно случайным образом определяется 7 победителей для получения грантов, которые будут перечислены на текущий счет предприятия", – рассказали в банке.
Новые правила ПриватБанка
С 1 июня финучреждение возвращает некоторые довоенные правила кредитования, в частности – отменяет кредитные каникулы, которые были введены в начале войны.
Помимо этого ПриватБанк восстановит активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлит льготные условия их обслуживания.
Некоторые льготы можно сохранить за собой, например, если вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности, то вам будут доступны льготные условия по ставке 1,7%.
Если этого не делать, то проценты вам будут начисляться по довоенной ставке 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).
Для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России после отмены кредитных каникул будут действовать особые условия обслуживания, какие именно пока точно не известно.
Обратите внимание, что такие условия будут актуальны до августа 2022 года, а затем будут снова пересмотрены.
Напомним, недавно ПриватБанк запустил сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек в Украине.
"Сегодня" раньше писали, какая проблема возникла у клиентов ПриватБанка с оплатой в Интернете.