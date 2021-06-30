100%-ной гарантии по депозитам больше не будет – Ощадбанк присоединят к ФГВФЛ

Верховная Рада прислушалась к советам международных финансовых организаций и приняла законопроект в первом чтении

Правила для вкладчиков "Ощада" изменятся / Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ

Государственную гарантию на полный размер депозитов в Ощабанке начали отменять. Верховная Рада согласилась сделать госбанк участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Таким образом, государство будет гарантировать компенсацию депозитов физлиц в Ощадбанке только в сумме до 200 тыс. гривен, как и в других банках.

Такие шаги предусматривает законопроект № 5542-1, который парламент принял в первом чтении.

Важно, что отмена 100%-ной гарантии распространится только на новые депозиты, договоры о которых будут подписаны уже после фактического присоединения "Ощада" к ФГВФЛ.

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Этот же законопроект допускает, что предельный размер возмещения может постепенно повышаться. Это будет возможно только при условии финансовой устойчивости Фонда гарантирования. Предполагаемый график повышений:

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до 31 декабря 2022 года – с 200 тыс. до 400 тыс. грн;

с 1 января 2023 года – с 400 тыс. до 600 тыс. гривен.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк настаивают на том, что все украинские банки должны быть участниками Фонда гарантирования вкладов. О том, чтобы сделать Ощадбанк членом ФГВФЛ, говорили еще с 2018 года.

Также в проекте стратегии действий Министерства финансов до 2023 года говорилось, что гарантированную сумму возмещения депозитов хотели повысить с 200 000 до 800 000 гривен. Начать реализацию этой инициативы не удалось.

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