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Счет с пенсией могут арестовать за долги – объяснение НБУ

17 мая, 18:04

Ксения Капустинская , Александра Романюк

В Минюсте и Нацбанке приводят разные аргументы относительно блокирования средств должников на социальных счетах

/ Фото: Сегодня

С апреля в Украине действует новый порядок взыскания долгов с физических лиц. Теперь многие виды задолженностей могут быть списаны автоматически с банковского счета должника. При этом арест может быть наложен даже на "социальные" счета – те, на которые поступает пенсия, зарплата, стипендия и социальная помощь. Как такое возможно, объяснили в Национальном банке Украины (НБУ), говорится в статье "Сегодня".

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Законодательство действительно запрещает арестовывать средства на счетах со специальным режимом использования. Но социальные счета не относятся к этой категории.

"Речь идет о счетах, открытых в соответствии со статьями 15-1 Закона Украины "Об электроэнергетике", ст. 19-1 Закона Украины "О теплоснабжении", 18-1 Закона Украины "О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведении" и в соответствии с Законом Украины "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности". Проще говоря, счета со специальным режимом использования – это счета предприятий, занимающихся производством или поставками энергии, воды, отоплением помещений и тому подобное", – объяснили в НБУ.

Впрочем, ранее заместитель министра юстиции Андрей Гайченко уверял, что блокировать пенсионные счета банки не имеют права.

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"В каждом постановлении, на бланке, который нельзя изменить, указано, что арестовываются средства, кроме социально защищенных: пенсионных и так далее. Обязанность идентифицировать счета возлагается на банки", – говорил Гайченко.

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Напомним, схема списание средств проста: исполнители выносят постановление об аресте средств должника, и в тот же момент оно становится доступным для банков. Сейчас к автоматической системе по списанию долгов подключены семь финучреждений. Но если банк еще не подключен, он все равно должен будет выполнить постановление об аресте счетов. Только обмен информацией будет происходить в бумажном виде, а потому немного дольше.

Положения приказа об автоматизированном аресте средств будут распространяться "на все категории исполнительных документов, которые предусматривают взыскание средств с должников – физических и юридических лиц". В том числе речь идет о долгах за коммунальные услуги.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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