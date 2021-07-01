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Затримка 5 літаків в "Борисполі": частину пасажирів готують до вильоту, що буде з іншими

1 липня 2021 10:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Літаки не змогли вирушити вчасно через проблеми в турецькому аеропорту. Мандрівники впевнені, що в їхніх бідах винен туроператор

Табло "Борисполя" і пасажири рейсу, що затримався

Табло "Борисполя" і пасажири рейсу, що затримався / Фото: Сьогодні

Пасажири чотирьох з п'яти літаків до Туреччини, виліт яких з "Борисполя" затримали на кілька годин, пройшли реєстрацію на свої рейси. Це близько 700 осіб, вони вже перебувають в закритій зоні аеропорту. Відправлення ще одного літака призначене на 17:40, його пасажирів до цього часу поселять в готель. Там їм обіцяють надати харчування.

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Як повідомила кореспондентка "Сьогодні" Юлія Безбородько, що послугувало причиною затримки, наразі невідомо.

Люди годинами чекали вильоту в "Борисполі"

Люди годинами чекали вильоту в "Борисполі" / Фото: Сьогодні

Пасажири обурені ситуацією, що склалася. Вони вважають, що провели багато часу в аеропорту через безвідповідальність туристичної компанії та керівництва самої повітряної гавані, які заздалегідь знали про проблеми в Анталії.

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Нагадаємо, йдеться про такі рейси:

  • PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ";
  • PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ";
  • PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ";
  • PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ";
  • QU 4407 Київ-Анталія а/к "Azur Air Ukraine".

До слова, з транспортними проблемами сьогодні зіткнулися не тільки пасажири аеропорту "Бориспіль". Також в Україні через негоду спізнюються 8 потягів. Час затримки деяких з них перевищує 3 години.

Про що ще говорять в Україні та світі 1 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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