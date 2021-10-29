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Забули перевести годинник? В "Укрзалізниці" попередили про зміни у квитках

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 жовтня, 11:42
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Переведення стрілок на зимовий час: як працюватиме залізничний транспорт у перехідний період
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У цю неділю Україна переходить на зимовий час і у залізничних квитках час буде вказано з урахуванням переведення стрілок годинника.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" 29 жовтня.

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Зазначається, що з 31 жовтня 2021 року о 4 годині за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад і у квитках на потяги вже вказано відкоригований графік.

"Мандрівники та зустрічаючі! Будьте уважні та вчасно приведіть у відповідність час свого годинника", – попереджають працівники "Укрзалізниці".

Перехід на зимовий час

Переводити стрілки годинника на годину назад чи вперед Україна почала ще з 1981 року і після набуття незалежності це правило обіцяли скасувати ледь не щороку.

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Такий перехід пояснюють тим, що у зимовий період це дозволить більш ефективно використовувати світловий день та економити електроенергію, однак дослідження свідчать, що економія при цьому мізерна і становить лише 1-3%.

Доповнюється...

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