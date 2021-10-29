Забули перевести годинник? В "Укрзалізниці" попередили про зміни у квитках

У цю неділю Україна переходить на зимовий час і у залізничних квитках час буде вказано з урахуванням переведення стрілок годинника.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" 29 жовтня.
Зазначається, що з 31 жовтня 2021 року о 4 годині за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад і у квитках на потяги вже вказано відкоригований графік.
Далі по темі
"Мандрівники та зустрічаючі! Будьте уважні та вчасно приведіть у відповідність час свого годинника", – попереджають працівники "Укрзалізниці".
Перехід на зимовий час
Переводити стрілки годинника на годину назад чи вперед Україна почала ще з 1981 року і після набуття незалежності це правило обіцяли скасувати ледь не щороку.
Такий перехід пояснюють тим, що у зимовий період це дозволить більш ефективно використовувати світловий день та економити електроенергію, однак дослідження свідчать, що економія при цьому мізерна і становить лише 1-3%.
Доповнюється...