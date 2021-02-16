В Україні запускають поїзд на гірськолижні курорти: розклад

Маршрут буде тимчасовим – його призначили на період підвищеного попиту

"Укрзалізниця" з 25 лютого призначила додатковий поїзд Чернівці – Київ – Чернівці. Його запускають на численні прохання пасажирів, які через сніжну погоду збільшили попит на поїзди в напрямку українських гірськолижних курортів.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд №249/250 Київ – Чернівці відправиться з Києва 26 лютого, а також 1, 5, 7 і 8 березня о 15:09. Він буде прибувати до Чернівців о 8:15 наступного дня.

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З Чернівців поїзд відправиться 25 і 28 лютого, а також 4, 6, і 8 березня о 19:15. Прибуття до Києва – о 12:30 на наступний день.

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Поїзд Київ – Чернівці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Нагадаємо, в кінці 2020 року "Укрзалізниця" запустила поїзд "Інтерсіті+" Київ – Славське. Цей поїзд робить зупинки на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Також новини "Сьогодні" перевірили чутки про те, що поїзди в Україні стали їздити повільніше. Про результати експерименту дізнавайтеся з сюжету:

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