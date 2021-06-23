В Україні запроваджують електронні квитки у громадському транспорті. Що це означає?

Уряд схвалив законопроект, який дозволить по всій Україні використовувати електронний квиток у громадському транспорті

В Україні прирівняють електронний квиток до паперового / Фото: колаж "Сегодня"

В Україні уряд пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті.

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Про це написав в Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Під час засідання схвалили законопроект, який затверджує форму, реквізити та відомості, що має містити е-квиток. Це створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду та дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, надпеп Олексій Гончаренко заявив, що законодавство, яке регулювало сферу проїзду к громадському транспорті вже застаріло, тому уряд вирішив його оновити.

Реклама Фото: Telegram-канал "Гончаренко"

Фото: Telegram-канал "Гончаренко"

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Раніше ми повідомляли, що у Київраді жваво зацікавилися темою подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці. Заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціального розвитку Київради, депутат Тарас Козак пропонує зробити так, щоб більше за проїзд платили приїжджі і інтуристи, а кияни-платники податків отримали регулярні знижки на проїзд.

Нагадаємо, журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!