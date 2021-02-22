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В Україні знову хочуть скасувати ПДВ на авіаперевезення: "важлива тема" для Банкової

22 лютого, 16:59

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Вітчизняні авіакомпанії отримають додатковий стимул до розвитку, вважає Кирило Тимошенко

Скасування сплати податку на додану вартість для внутрішніх авіаційних перевезень створить позитивні умови для розвитку вітчизняних авіакомпаній і пожвавить регіональне авіасполучення.

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Про це повідомляє прес-служба Банкової з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

"У нас є цілі стосовно скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Це важлива тема. Адже це допоможе розвиватися українським авіакомпаніям, не тільки державним, а й приватним", – сказав Тимошенко на форумі "Україна 30. Інфраструктура".

Він додав, що цього року може завершитися створення державного авіаційного перевізника.

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"Україна отримає зрозумілого державного авіаперевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави", – підкреслив він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 30", що на Донбасі побудують новий аеропорт для цивільних рейсів.

Також повідомлялося, що в жовтні-2019 Мінінфраструктури вже пропонувало скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Рішення про скасування податку мала прийняти Верховна Рада.

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податки ПДВ авіа авіаперевезення авіапереліт Кирило Тимошенко

Джерело: Сьогодні

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