В Україні знову хочуть скасувати ПДВ на авіаперевезення: "важлива тема" для Банкової

Скасування сплати податку на додану вартість для внутрішніх авіаційних перевезень створить позитивні умови для розвитку вітчизняних авіакомпаній і пожвавить регіональне авіасполучення.

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Про це повідомляє прес-служба Банкової з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

"У нас є цілі стосовно скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Це важлива тема. Адже це допоможе розвиватися українським авіакомпаніям, не тільки державним, а й приватним", – сказав Тимошенко на форумі "Україна 30. Інфраструктура".

Він додав, що цього року може завершитися створення державного авіаційного перевізника.

"Україна отримає зрозумілого державного авіаперевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави", – підкреслив він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 30", що на Донбасі побудують новий аеропорт для цивільних рейсів.

Також повідомлялося, що в жовтні-2019 Мінінфраструктури вже пропонувало скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Рішення про скасування податку мала прийняти Верховна Рада.

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