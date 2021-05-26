В Україні придумали, як стежити за ремонтом доріг та мостів

Електронна система поки що працює тільки для "Укравтодору", але в майбутньому доступ до інтерактивної карти отримають і звичайні українці

/ Фото: Укравтодор

В Україні представили електронну систему керування станом автомобільних доріг E-ROAD. Це інтерактивна карта дорожніх робіт з інформацією про контракти підрядників і актуальний хід будівництва. За її допомогою "Укравтодор" зможе відстежувати всі етапи відновлення та утримання доріг і мостів.

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Про це повідомила пресслужба "Укравтодору". Інформація в системі оновлюється щодня – це збільшує оперативність прийняття рішень замовниками робіт.

"Раніше контроль за ходом виконання робіт здійснювався на основі передусім паперової документації, що знижувало швидкість опрацювання даних", – зазначили в "Укравтодорі".

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Поки що система E-ROAD працює тільки для внутрішнього користування в агентстві, але триває робота і над додатковим функціоналом для громадян. Тобто в перспективі звичайні українці теж зможуть брати участь у контролі за ремонтом доріг.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що всього в Україні в 2021 році за програмою "Велике будівництво" планують побудувати 4,5 тис. км державних доріг і 2 тис. км місцевих доріг.

А водії показали найгіршу трасу в Україні. Їхати по ній доводиться зі швидкістю 5-10 км/год: