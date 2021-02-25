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В Україні припиняють продаж квитків на потяги до Прикарпаття

25 лютого, 11:09

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Оформити проїзні документи буде неможливо мінімум до 12 березня

Продаж залізничних квитків на Прикарпатті зупиняється з завтрашнього дня, 26 лютого, мінімум до 12 березня. Квитки можна буде придбати на потяги, що їдуть з і до Івано-Франківської області, яка знаходиться в "червоній зоні" карантину.

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Транзитним потягам забороняється забирати і висаджувати пасажирів, повідомляють новини "Сьогодні".

Також з завтрашнього дня в регіоні припинять автобусне міжобласне сполучення.

Відео: Сьогодні

В "Укрзалізниці" своє рішення пояснили складною епідеміологічною ситуацією.

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Зараз у компанії думають, що робити з пасажирами, які вже купили квитки та не збираються їх здавати. Їх планують так чи інакше доставити в місце призначення.

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Нагадаємо, раніше Кабмін заборонив у "червоних зонах" карантину потяги, автобуси та метро. На авіаційні перевезення рішення не впливає.

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Укрзалізниця квитки поїзда карантин Прикарпаття перевезення автобуси червона зона

Джерело: Сьогодні

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