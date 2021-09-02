В Україні через негоду затримуються потяги (список)

Затримки поїздів спостерігаються в основному з Одеси в західні області України

Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через негоду. Колаж "Сегодня" / Фото: Getty Images

В Україні 2 вересня затримуються вісім поїздів. Максимальний час запізнення – п'ять годин. Затримки відбуваються через погодні умови та технічні перебої.

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Які поїзди затримуються

№274 Одеса – Чернівці (затримка становить 5:00) №82 Київ – Ужгород (3:00 30 хвилин); №49 Київ – Трускавець (2:00) №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2:00) №12 Одеса – Львів (1:00 10 хвилин); №108 Одеса – Ужгород (50 хвилин); №58 Одеса – Ковель (45 хвилин); №110 Львів – Херсон (45 хвилин).

Нагадаємо, що екс-міністр висловився про ситуацію в "Укрзалізниці". Крадуть щогодини мільйони.

Також "Укрзалізниця" нагадала про 50-відсоткові знижки на квитки – хто може заощадити.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: