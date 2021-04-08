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У Дніпрі офіційно декомунізували аеропорт

8 квітня, 13:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нова назва тепер використовується у всіх документах

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували в "Дніпро". Тепер нова назва повітряної гавані зазначена в сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, інформаційних матеріалах, а також у всіх реєстрах.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, також цієї весни жителі Дніпра та Дніпропетровській області зможуть проголосувати, в честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт.

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Крім того, до кінця 2022 року в "Дніпрі" почне функціонувати новий термінал, до якого перенаправляють всі літаки, а до кінця 2023 року у аеропорту з'явиться нова злітно-посадкова смуга.

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Нагадаємо, 19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ в Дніпро в ході декомунізації.

До речі, в Україні хочуть модернізувати по 5-6 аеропортів на рік.

Також ми розповідали, чому досі не запрацював аеропорт в Черкасах:

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Дніпропетровськ Дніпро аеропорти Владислав Криклій декомунізація нова назва міжнародний аеропорт

Джерело: Сьогодні

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