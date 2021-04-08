У Дніпрі офіційно декомунізували аеропорт

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували в "Дніпро". Тепер нова назва повітряної гавані зазначена в сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, інформаційних матеріалах, а також у всіх реєстрах.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
За його словами, також цієї весни жителі Дніпра та Дніпропетровській області зможуть проголосувати, в честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт.
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Крім того, до кінця 2022 року в "Дніпрі" почне функціонувати новий термінал, до якого перенаправляють всі літаки, а до кінця 2023 року у аеропорту з'явиться нова злітно-посадкова смуга.
Нагадаємо, 19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ в Дніпро в ході декомунізації.
До речі, в Україні хочуть модернізувати по 5-6 аеропортів на рік.
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