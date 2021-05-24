Вже не Ryanair. Екологи назвали трійку "найбрудніших" авіакомпаній Європи

Авіаційні гіганти відповіли на дослідження екоактивістів. Вони вимагають зрозумілих умов роботи і обіцяють менше забруднювати навколишнє середовище

Авіакомпанії перевірили на викиди / Фото: Depositphotos

Лоукостер Ryanair, який серйозно постраждав за час пандемії, перестав бути авіакомпанією, що найбільше забруднює довкілля в Європі. За цим показником його випередили одразу три перевізника – Lufthansa, British Airways та Air France. Але причиною стала не втрата пасажиропотоку – до антирейтингу вперше включили дані про далекомагістральні рейси.

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Такі дані опублікували екологічні ініціативні групи "Транспорт і екологія" (Transport & Environment) і "Нагляд вуглецевого ринку" (Carbon Market Watch). Вони вперше отримали список обсягів викидів діоксиду вуглецю європейськими авіакомпаніями, пише ЦТС.

Згідно з дослідженням, яке проводилося за даними передкризового 2019 року, викиди СО 2 авіакомпанії Lufthansa склали 19,1 млн т, BA – 18,4 млн т, Air France – 14,4 млн т. Дані отримані за запитами від національних регуляторів європейських країн. Правда, Італія відмовилася надати інформацію.

"Авіакомпанії не оплачують більшу частину своїх емісій, оскільки рейси, що прибувають до Європи або вилітають із неї, не підлягають обліку на ринку квот на викиди шкідливих газів. У разі Lufthansa, British Airways і Air France авіакомпанії не оплачують 77, 86 і 83% емісій відповідно", – повідомили в T&E.

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У відповідь на це Lufthansa заявила, що "необхідні законодавчі норми, які в рівній мірі застосовувалися б до всіх авіакомпаній". Перекладач припустив, що поширення європейських квот на рейси за межі Європи поставить у невигідне становище європейських перевізників.

У British Airways також прокоментували результати дослідження: "Ми були першою авіаційною групою, яка взяла на себе зобов'язання обнулити викиди до 2050 року. І хоча єдиного вирішення цієї проблеми немає, у нас є план на ближню, середньострокову і далеку перспективи, щоб досягти цієї мети".

А ось через обмеження польотів на тлі пандемії COVID-19 авіаційні викиди діоксиду вуглецю в Європі в 2020 році скоротилися на 57%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанії тікають із аеропорту "Київ" у "Бориспіль".

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