"Ти його у двері, а він у вікно лізе" – чим запам'ятався Лещенко в наглядовій раді УЗ

Фокус з наглядовою радою УЗ, що складається з теоретиків і антикорупціонерів, не вдався – компанія з поганого стану перейшла в катастрофічний

"Укрзалізниця" залишилася без наглядової ради, включаючи Сергія Лещенка / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін 22 вересня відмовився продовжувати контракт з членом наглядової ради "Укрзалізниці" Сергієм Лещенком. За 2 роки роботи в цьому органі Лещенко більшості запам'ятався лише одним – казковими гонорарами. Але зовсім скоро з'явилася інформація про те, що контракт з Лещенко все ж продовжать. Поки, правда, інформація про це офіційно не підтверджена. Її оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"):

"Як говорить народна приказка:" Ти його в двері, а він у вікно лізе". Скоро доведеться окремий закон про делещенкозаціі приймати, так просто він від годівниці за наші з вами податки не відстане", – написав Гончаренко в Telegram.

Чому Лещенко можуть залишити в наглядовій раді УЗ? Сайт "Сегодня" вирішив проаналізувати можливі причини.

Що не так з Лещенко?

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У січні 2021 п'ять років виповнилося квартирному скандалу, який прославив Сергія Лещенка як депутата зі скромною зарплатою, якому вдалося придбати квартиру в центрі Києва в елітному житловому комплексі за нечувані 7,5 млн грн.

У незаконному збагаченні Лещенко підозрювала не тільки громадськість, але й генпрокурор. За підрахунками експертів, ремонт в квартирі Лещенко обійшовся йому до 3 млн гривень.

Що звичайно є дрібницями життя. Адже тільки за перші чотири місяці на посаді члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заробив 1,4 млн грн (350 тис. в місяць).

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Міністр інфраструктури України 2016-2019 рр. Володимир Омелян вважає , що "журналіст Лещенко зразка 2012 року на сторінках "Української Правди" щодня б критикував роботу члена наглядової ради Лещенка зразка 2019-21 рр".

"План капітальних інвестицій традиційно виконувався на 30-50%, що призводить до масової аварійності, зниження швидкості руху, відсутності гарантій своєчасного і в повному обсязі перевезення вантажів і пасажирів", – зазначив Омелян.

Омелян зазначає, що за минулий рік не закуплено жодного пасажирського вагона. А збитки за 2020 рік, за словами екс-міністра, перевищує 12 млрд. грн.

"Компанія зі стану поганого перейшла у стан катастрофічний", – констатує Омелян.

Політичний аналітик Ярослав Макітра ділиться з "Сегодня" думкою про те, що Сергій Лещенко членом наглядової ради УЗ значився лише формально:

"Часто такого роду посади використовуються, щоб оплачували послуги з держбюджету фахівців з інших політичних напрямках. Не варто виключати, що Лещенко може з'явиться згодом й на інших посадах. Так було у випадку з Мустафою Найємом, який з наглядової ради" Укробронпрома" перейшов на посаду заступника міністра інфраструктури ", – говорить аналітик.

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Він вважає, що "Укрзалізниця" не відчує "втрати бійця" в будь-якому випадку. На його думку, Лещенко під час роботи в наглядовій раді УЗ, не вистачило найважливішего – конкретних дій.

"Якість послуг компанії, що бажає кращого, від цього не зміняться. Але було б добре, щоб настільки публічна людина, шановний журналіст і екс-нардеп, оприлюднив конкретні кроки, дії, які здійснював на посади в наглядовій раді за бюджетні гроші", – зазначив Ярослав Макітра.

Співрозмовники "Сегодня" зазначають: Лещенко непрофесіонал, він не має спеціальних знань, потрібних для управління залізницями. Ймовірно, його запросили до наглядової ради, як відомого борця з корупцією. Адже корупція – велика проблема "Укрзалізниці". Але на думку народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського, призначення екс-нардепа і колишнього журналіста Сергія Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" сталося таким чином, що його саме по собі можна вважати корупційним рішенням.

"Він потрапляє до наглядової ради не тому, що є фахівцем в управлінні залізницею. Й не тому, що він є фахівцем в управлінні бізнесом. Це корупційне призначення. Він там і уособлює цю корупцію, з якою нібито бореться", – говорить Бужанський.

Висока зарплата в обмін на збитки

У 2019-2020 рр. члени наглядової ради "УЗ" отримали в цілому 60 млн грн. При цьому не понесли жодної відповідальності за некомпетентні та корупційні рішення, які приймались на УЗ.

Замість того, щоб проводити структурні перетворення, топ-менеджмент "УЗ" регулярно приймав шкідницькі рішення, вважає екс-директор з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев. За його словами, наглядова рада зірвала отримання кредиту ЄБРР на закупівлю нових вагонів. В результаті держава зобов'язали сплатити банку 85 млн грн комісії за те, що кредит не був використаний.

"Укрзалізниця" закінчила минулий рік зі збитками майже в 12 млрд грн. Народний депутат України Сергій Магера зазначає, що заборона наглядової ради проводити будь-які структурні перетворення повністю заблокувала реформу УЗ.

Невдалий досвід

Заступник директора департаменту комерційної роботи в "УЗ", експерт у сфері транспортної інфраструктури та логістики Валерій Ткачов в коментарі "Сегодня" відзначає, що рішення не продовжувати контракт з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунером і трьома членами – Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим – приймав Кабмін. Тому і повна аргументація такого рішення відома тільки членам КМУ. Однак Ткачов вважає, що в уряду мали були мотиви. Можливо, стратегічнію

"Найвирогідніше КМУ незадоволений результатом роботи УЗ – провал програми закупівель матеріалів для потреб "УЗ ", провал плану ремонтів інфраструктури, негативні фінансові результати діяльності компанії... Але це припущення... Можливо це рішення КМУ стратегічне", – вважає Ткачов.

За словами Ткачова, є думка що дворівнева система корпоративного управління (наглядова рада, правління) не дуже ефективна, коли має місце глибока криза в компанії.

"Розмивається відповідальність між органами управління, і в результаті ніхто не несе персональної відповідальності", – каже Ткачов.

Ніхто з членів Наглядової ради, з якими не захотіли продовжувати контракт, не зміг дотриматися принципів корпоративного управління і не вийшов на спільну прес-конференцію, щоб виправдати свої провали і досягнення, а також розповісти про свої результати роботи на високооплачуваних посадах, зазначає наш співрозмовник.

Нагадаємо, 11 серпня, Кабінет міністрів України звільнив з посади виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, який напередодні подав заяву про відставку , І замість нього призначив радника міністра інфраструктури Олександра Камишина.