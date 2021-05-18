Звільнити Лещенка з "Укрзалізниці": на сайті Кабміну активно голосують за петицію

Місячна зарплата Лещенка в "Укрзалізниці" перевищує 330 тис. грн, а члени його сім'ї заробляють у Росії

Анастасія Топольницька і Сергій Лещенко / Фото: Facebook

На сайті Кабміну зареєстровано електронну петицію з пропозицією звільнити Сергія Лещенка з наглядової ради АТ "Укрзалізниця" через несумісність статусу держслужбовця і ведення сімейного бізнесу в країні-агресорі.

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Петицію №41/003880-21еп зареєстрував блогер Володимир Завгородній.

Він звернув увагу, що колишній журналіст Сергій Лещенко призначений на посаду розпорядженням Кабміну № 1309-р від 18 грудня 2019 року і є офіційним представником держави в керівному органі держкомпанії. А в цей час дружина Лещенка Анастасія Топольницька дає діджей-сети в московському нічному клубі, відомому лояльністю до президента РФ Володимира Путіна.

На думку автора петиції, неприпустимо, що дружина українського держслужбовця заробляє гроші в країні-агресорі.

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Володимир Завгородній підкреслив, що місячна зарплата Лещенко в "Укрзалізниці" перевищує 330 тис. Грн, а тому поставив кілька запитань:

як можна заробляти в Росії, коли йде війна?

чи не є це співпрацею з агресором?

чи має Лещенко доступ до держтаємниці?

чи не розкриває дружина Лещенка російським спецслужбам конфіденційні відомості, що стосуються критичної інфраструктури?

Петицію було опубліковано 14 травня, і за чотири дні вона набрала близько 10% підписів, необхідних для її розгляду, що свідчить про досить активні темпи голосування.

Нагадаємо, дружина Сергія Лещенка – діджей Анастасія Топольська ускочила в скандал, виступивши на секс-позитивній вечірці в Москві.

Після цього вона дала зрозуміти, що їй глибоко байдужа думка обурених українців, опублікувавши фото з голим гузном.

Потім Лещенко спробував безглуздо виправдати дружину, назвавши її концерт у Москві підтримкою жертв режиму Путіна.

Відео: Сьогодні