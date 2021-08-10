Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

"Укрзалізницю" чекають зміни. Кубраков поставив завдання перед майбутнім очільником компанії

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
10 серпня, 14:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голова Мінінфраструктури України визнав, що залізничний монополіст переживає гостру управлінську кризу
Кубрак розповів про майбутнє УЗ
Кубрак розповів про майбутнє УЗ / Фото: Facebook, Укрзалызниця

Міністерство інфраструктури підтримало рішення наглядової ради "Укрзалізниці" (УЗ) рекомендувати призначити на посаду нового тимчасового в.о. голови правління компанії Олександра Камишина. Камишин має стати антикризовим менеджером, а перед майбутнім постійним головою УЗ поставлені комплексні завдання. Зокрема, йому доведеться зайнятися закупівлею нових вагонів і локомотивів, а також залучити інвесторів.

Реклама

Про це заявив голова міністерства Олександр Кубраков. За його словами, корпоративна система в компанії має бути збережена.

Кубраков уточнив, що управлінська криза в "Укрзалізниці" перебуває у найгострішій фазі за всі роки незалежності, а стан критичної інфраструктури став предметом розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Втім, після довгих переговорів у нас, нарешті, є узгоджений усіма сторонами перелік конкретних кроків щодо виконання рішення РНБО. При Міністерстві інфраструктури створюється Антикризовий штаб "Укрзалізниці", основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень. Роботу штабу контролюватиму я особисто", – зазначив Кубраков.

Він подякував міжнародним партнерам, зокрема представництва країн G7, керівництво ЄБРР, ЄІБ і Світового банку за конструктив і підтримку в досягненні цього рішення, яке було прийнято з дотриманням всіх стандартів OECD.

Кубраков очікує, що вже через кілька місяців наглядова рада запропонує уряду кандидатуру нового постійно діючого голови правління.

Що потрібно зробити в УЗ

Реклама

Перед главою правління УЗ постануть такі завдання:

  • підняти тарифи на вантажні перевезення, адже без ринкових тарифів нормальний розвиток "Укрзалізниці" неможливий;
  • налагодити закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника – "Енергоатому";
  • залучити на український ринок міжнародних інвесторів;
  • закупити нові поїзди і локомотиви.

Нагадаємо, в березні 2021 року повноваження голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) Володимира Жмака були достроково припинені.

Виконання його обов'язків було покладено на Івана Юрика, який раніше вже був в.о. глави УЗ. 9 серпня стало відомо, що Юрик зібрався у відставку. Його заяву про звільнення задовольнила наглядова рада.

А про підвищення розцінок на перевезення "Укрзалізницею" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
ТОП статей "Грощі"
Гроші
Пряма трансляція
курс валюти
курс біткоіна
пенсії
Транспорт
Комуналка
Нерухомість
Фінанси
Бізнес

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти