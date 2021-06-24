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"Укрзалізниця" запустила новий маршрут: з'єднає Авдіївку і Дніпро

24 червня 2021 12:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Тепер дістатися з Авдіївки до Дніпра можна за 4,5 години, склад курсуватиме щодня, крім середи

З сьогоднішнього дня Авдіївку в Донецькій області і Дніпро – з'єднає новий залізничний маршрут . Час в дорозі – 4,5 години. Поїзд курсуватиме щоденно, крім середи.

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Поїзд № 826 відправлятиметься з Дніпра о 09:56 і прибуватиме в Авдіївку о 14:23.

Назад поїзд № 825 Авдіївка – Дніпро буде відправлятися о 15:19 і прибуватиме в Дніпро о 19:43.

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Склад курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровск, Межову, Просяне, Чаплине та інші.

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Нагадаємо, на початку літа "Укрзалізниця" призначила більше десятка "курортних" поїздів, зв'язали морське узбережжя з віддаленими куточками країни.

Нагадаємо, також в липні "Укрзалізниця" з'єднає крайні точки країни – призначений прямий рейс з Чернігова на Прикарпатті та Буковину.

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