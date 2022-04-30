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"Укрзалізниця" закрила продаж квитків онлайн – неможливо купити нічого

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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30 квітня, 17:10
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З технічних причин всі онлайн сервіси "Укрзалізниці" зараз недоступні, так що купувати квитки на поїзди найкраще в касах вокзалів
Українці тимчасово не зможуть купувати квитки УЗ онлайн
Українці тимчасово не зможуть купувати квитки УЗ онлайн / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" оголосила про тимчасове призупинення продажу електронних квитків на поїзди.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

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Також у суботу, 30 квітня, не працюють сервіси онлайн підтримки та гаряча лінія.

В "Укрзалізниці" просять пасажирів поки що купувати квитки лише у касах та приїжджати на вокзали заздалегідь, щоб не створювати черги біля кас.

"Щойно сайт та чат-боти відновлять роботу – відразу повідомимо, докладаємо всіх зусиль", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

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Посадка на евакуаційні рейси безкоштовна

Раніше "Сьогодні" писали, що посадка на евакуаційні рейси УЗ для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів.

Безкоштовним для українців зробили проїзд у залізничному транспорті 11 країн Євросоюзу.

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Раніше ми розповідали, як українцям вигідно придбати квитки на потяги "Укрзалізниці", і писали, до якого числа можна повернути частину коштів за свій квиток.

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