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"Щось сталося?": Потяги до Києва масово запізнюються

10 липня 2021 7:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Офіційних коментарів з цього приводу "Укрзалізниця" поки не надала

Масове запізнення поїздів в Києві. Фото Сергій Горбачов / Facebook

Масове запізнення поїздів в Києві. Фото Сергій Горбачов / Facebook

Прибуття частини поїздів на Центральний залізничний вокзал Києва затримується.

Пасажирам про причини затримок на вокзалі не повідомляють. Про це в Facebook повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

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"Ранок 10 липня.тПотяги затримуються від 30 хвилин до півтори години. Щось сталося? На вокзалі – жодної інформації про причини затримки", – написав він.

Поїзди спізнюються. Фото: facebook.com/sivangor

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Нагадаємо, 1 липня "Укрзалізниця" попереджала про затримку потягів через складні погодні умови.

З 24 червня Авдіївку в Донецькій області і Дніпро з'єднав новий залізничний маршрут. Час в дорозі – 4,5 години. Поїзд курсуватиме щоденно, крім середи.

Також, в липні "Укрзалізниця" з'єднає крайні точки країни – призначений прямий рейс з Чернігова на Прикарпатті та Буковину.

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