"Щось сталося?": Потяги до Києва масово запізнюються

Масове запізнення поїздів в Києві. Фото Сергій Горбачов / Facebook
Прибуття частини поїздів на Центральний залізничний вокзал Києва затримується.
Пасажирам про причини затримок на вокзалі не повідомляють. Про це в Facebook повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.
"Ранок 10 липня.тПотяги затримуються від 30 хвилин до півтори години. Щось сталося? На вокзалі – жодної інформації про причини затримки", – написав він.
Поїзди спізнюються. Фото: facebook.com/sivangor
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Нагадаємо, 1 липня "Укрзалізниця" попереджала про затримку потягів через складні погодні умови.
З 24 червня Авдіївку в Донецькій області і Дніпро з'єднав новий залізничний маршрут. Час в дорозі – 4,5 години. Поїзд курсуватиме щоденно, крім середи.
Також, в липні "Укрзалізниця" з'єднає крайні точки країни – призначений прямий рейс з Чернігова на Прикарпатті та Буковину.