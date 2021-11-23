З відчиненими дверима на швидкості: пасажири "Укрзалізниці" проїхалися в інше місто "з вітерцем"

Пасажири "Укразлизниці" показали, як електропоїзд мчить рейками з навстіж відчиненими дверима

Пасажири електрички мчали з відчиненими дверима у вагоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажир "Укрзалізниці" поскаржився на умови у вагоні електрички та показав, як потяг рухається на величезній швидкості із відкритими дверима.

Про це написали у групі міста Мелітополя в Instagram та додали відео.

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На відеозаписі видно, як електричка несеться колією і із відчиненими дверима у тамбурі.

"Укрзалізниця" знову "радує" В електричках з'явилася нова система вентиляції під назвою "Проїдемося з вітерцем", – пожартували в мережі.

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Нові надшвидкісні потяги "Укрзалізниці"

Україна та Польща запускають спільний проект і незабаром з Києва до Варшави курсуватимуть надшвидкісні потяги.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і зазначив, що до кінця цього року очікується попереднє розуміння вартості проєкту та його дорожньої карти.

Коли надшвидкісні потяги сполучать Україну та Польщу, поки не повідомляється.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, що незабаром "Укрзалізниця" запускає новий потяг далекого сполучення до Угорщини.

Ми також писали про нові правила перевезень у зв’язку із запровадженням нових карантинних обмежень.