"Укрзалізниця" пустила спецрейси в "червоні" Чернівці та Закарпаття: список поїздів

"Укрзалізниця" призначила в Закарпатську і Чернівецьку області, які входять до червої зони карантину, додаткові поїзди.
Це допоможе потрапити в них або покинути їх тим, для кого це критично важливо, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Спецрейси до/з Чернівців:
- №7/8 Київ-Чернівці: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);
- №136/135 Одеса-Чернівці: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад – 27 березня, 1 і 3 квітня);
- №117/118 Київ-Чернівці: 29 березня, 2 і 5 квітня (назад – 28 березня, 1 і 4 квітня).
Спецрейси до/з Закарпаття:
- №357/358 Київ-Рахів: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);
- №13/14 Київ-Солотвино: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);
- №81/82 Київ-Ужгород: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);
- №45/46 Ужгород-Лисичанськ: 1 та 2 квітня (назад – 3 і 4 квітня);
- №4/3 Запоріжжя-Ужгород: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад – 29 березня, 3 і 5 квітня).
Продаж квитків на спеціальні рейси "Укрзалізниця" відкриває 26 березня в 21:00.
Ті пасажири, хто вже купив квиток на будь-який із зазначених рейсів до їх перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися проїзним документом без необхідності обміну.
Зазначається, що всі вагони спецпоїздів пройшли ретельну дезінфекцію, і в них діє обов'язковий масковий режим.
Нагадаємо, що цього тижня державна комісія вирішила не вводити обмеження на висадку та посадку пасажирів поїздів в Києві, Київській, Сумській та Одеській областях, які потрапили до червоної зони карантину.
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