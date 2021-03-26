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"Укрзалізниця" пустила спецрейси в "червоні" Чернівці та Закарпаття: список поїздів

26 березня, 19:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Продаж квитків на спеціальні рейси відкривається увечері 26 березня

"Укрзалізниця" призначила в Закарпатську і Чернівецьку області, які входять до червої зони карантину, додаткові поїзди.

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Це допоможе потрапити в них або покинути їх тим, для кого це критично важливо, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Спецрейси до/з Чернівців:

  • №7/8 Київ-Чернівці: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);
  • №136/135 Одеса-Чернівці: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад – 27 березня, 1 і 3 квітня);
  • №117/118 Київ-Чернівці: 29 березня, 2 і 5 квітня (назад – 28 березня, 1 і 4 квітня).

Спецрейси до/з Закарпаття:

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  • №357/358 Київ-Рахів: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);
  • №13/14 Київ-Солотвино: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);
  • №81/82 Київ-Ужгород: 27 березня, 2 і 3 квітня (назад – 28 березня, 3 і 4 квітня);
  • №45/46 Ужгород-Лисичанськ: 1 та 2 квітня (назад – 3 і 4 квітня);
  • №4/3 Запоріжжя-Ужгород: 28 березня, 2 і 4 квітня (назад – 29 березня, 3 і 5 квітня).
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Продаж квитків на спеціальні рейси "Укрзалізниця" відкриває 26 березня в 21:00.

Ті пасажири, хто вже купив квиток на будь-який із зазначених рейсів до їх перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися проїзним документом без необхідності обміну.

Зазначається, що всі вагони спецпоїздів пройшли ретельну дезінфекцію, і в них діє обов'язковий масковий режим.

Нагадаємо, що цього тижня державна комісія вирішила не вводити обмеження на висадку та посадку пасажирів поїздів в Києві, Київській, Сумській та Одеській областях, які потрапили до червоної зони карантину.

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Укрзалізниця поїзда Ужгород чернівці Закарпатська область Рахів Солотвино червона зона

Джерело: Сьогодні

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