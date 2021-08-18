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"Укрзалізниця" продовжила "Прикарпатський експрес"

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
18 серпня, 09:20
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Поїзд № 807/808 почав курсувати за подовженим маршрутом з 18 серпня
Прикарпатський експрес курсуватиме і далі. Колаж "Сьогодні"
Прикарпатський експрес курсуватиме і далі. Колаж "Сьогодні" / Фото: Укрзалызниця

Українська компанія "Укрзалізниця" оголосила про продовження рейсу №807/808, який курсує між Ківерцями та Івано-Франківськом. "Прикарпатський експрес" тепер буде їздити через Коломию.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Як курсуватиме рейс №807/808:

  • зі станції Ківерців поїзд відправлятиметься о 05:14, а о 13:52 – прибуватиме до Коломиї;
  • в зворотному напрямку, зі станції Коломиї, рушатиме о 14:58, а о 23:45 – прибуватиме в Ківерці.

Рейс курсуватиме в ті ж дні, що і до цього. Так, з Коломиї він відправлятиметься щодня, окрім середи. З Кiверцiв також кожен день за винятком середи і четверга.

Зупинки між Ківерцями та Коломиєю:

  • Луцьк (13 км);
  • Горохів (79 км);
  • Стоянов (95 км);
  • Радехів (110 км);
  • Кам'янка-Бузька (139 км);
  • Підзамче (182 км);
  • Львів (189 км);
  • Стрий (222 км);
  • Моршин (236 км);
  • Болехів (246 км);
  • Долина (259 км);
  • Моршин (273 км);
  • Калуш (282 км);
  • Івано-Франківськ (330 км).

За подовженим маршрутом поїзд "Ківерці – Івано-Франківськ" курсуватиме з 18 серпня.

Нагадаємо, в Мережі з'явився відео-огляд поїзда №287 Київ – Одеса який запустила "Укрзалізниця". За словами відомого блогера Олега Васильєва, ці вагони – хороша альтернатива.

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Поїзд складається з німецьких вагонів, які виготовлені в 1980-1990-х роках. Вони призначені для міжнародних сполучень.

Також "Укрзалізниця" почала продавати квитки на "запасні" місця № 53 і № 54 в плацкартних вагонах. Раніше ці полки використовувалися для провезення безквиткових і зберігання брудної білизни.

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