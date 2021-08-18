"Укрзалізниця" продовжила "Прикарпатський експрес"

Українська компанія "Укрзалізниця" оголосила про продовження рейсу №807/808, який курсує між Ківерцями та Івано-Франківськом. "Прикарпатський експрес" тепер буде їздити через Коломию.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.
Як курсуватиме рейс №807/808:
- зі станції Ківерців поїзд відправлятиметься о 05:14, а о 13:52 – прибуватиме до Коломиї;
- в зворотному напрямку, зі станції Коломиї, рушатиме о 14:58, а о 23:45 – прибуватиме в Ківерці.
Рейс курсуватиме в ті ж дні, що і до цього. Так, з Коломиї він відправлятиметься щодня, окрім середи. З Кiверцiв також кожен день за винятком середи і четверга.
Зупинки між Ківерцями та Коломиєю:
- Луцьк (13 км);
- Горохів (79 км);
- Стоянов (95 км);
- Радехів (110 км);
- Кам'янка-Бузька (139 км);
- Підзамче (182 км);
- Львів (189 км);
- Стрий (222 км);
- Моршин (236 км);
- Болехів (246 км);
- Долина (259 км);
- Моршин (273 км);
- Калуш (282 км);
- Івано-Франківськ (330 км).
За подовженим маршрутом поїзд "Ківерці – Івано-Франківськ" курсуватиме з 18 серпня.
Нагадаємо, в Мережі з'явився відео-огляд поїзда №287 Київ – Одеса який запустила "Укрзалізниця". За словами відомого блогера Олега Васильєва, ці вагони – хороша альтернатива.
Поїзд складається з німецьких вагонів, які виготовлені в 1980-1990-х роках. Вони призначені для міжнародних сполучень.
Також "Укрзалізниця" почала продавати квитки на "запасні" місця № 53 і № 54 в плацкартних вагонах. Раніше ці полки використовувалися для провезення безквиткових і зберігання брудної білизни.