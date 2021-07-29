"Укрзалізниця" подовжила маршрути двох електропоїздів. Куди можна доїхати?

Пасажири із деяких віддалених населених пунктів Черкащини зможуть без пересадки на інші поїзди дістатися до столиці

"Укрзалізниця" подовжила маршрути до станцій Коростень та Цвіткове / Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" подовжила маршрути двох приміських поїздів – електричка Київ – Малин курсуватиме до станції Коростень, а Київ – Миронівка – до станції Цвіткове.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зміни вносять у графік:

Електропоїзду № 6629 сполученням Київ – Малин – Коростень – курсуватиме щоденно з 31 липня. Він вирушатиме з Києва (Приміський вокзал) о 20:35, прибуватиме до Коростеня о 01:10.

Електропоїзду № 6604 сполученням Коростень – Малин – Київ (Святошин) за подовженим маршрутом курсуватиме з 1 серпня. Він вирушатиме від станції Коростень о 03:10 та прибуватиме до Києва (Святошин) о 06:39.

На шляху прямування поїзда передбачені зупинки на станціях Пиріжківська, Головки, Тишів, Йосипівка, 130 км, Чоповичі, Мелені, 140 км, Стремигород, Новаки, Шатрище, Древлянка.

Електропоїзду № 6704/6703 сполученням Київ — Миронівка — Цвіткове курсуватиме за подовженим маршрутом з неділі, 1 серпня. Відправлення з Києва (Північна платформа) о 08:31, прибуття на станцію Цвіткове о 12:43.

Поїзду № 6726/6725 курсуватиме з 1 серпня, відправлення зі станції Цвіткове о 15:05, а прибуває до Києва о 19:11.

Таким чином, пасажири із деяких віддалених населених пунктів Черкащини зможуть без пересадки на інші поїзди дістатися до столиці. Раніше пересадку потрібно було зробити по станції Миронівка.

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Нагадаємо, 26 липня в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця". Потяги будуть ходити кожен будній день.

Ми також писали, що недавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі. Також з 16 липня почали курсувати дві пари приміських швидких поїздів, які зв'язали Одесу з Білгород-Дністровським.