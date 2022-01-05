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"Укрзалізниця" продає додаткові квитки на потяги – популярні напрямки

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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5 січня, 18:16
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За інформацією перевізника квитки вже доступні з 16:00 5 січня
Найбільше квитків зі Львова
Найбільше квитків зі Львова / Фото: Колаж: Сьогодні

На святкові вихідні "Укрзалізниця" додала у продаж 1800 квитків зі Львова, а також ще понад дві тисячі на популярні напрямки.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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Нові квитки з'являться:

  • з харківського напрямку – 240 місць;
  • з дніпровського напрямку – 530 місць;
  • з одеського напрямку – 360 місць;
  • з донецького напрямку – 600 місць;
  • з київського напрямку – 400 місць.

За інформацією перевізника, квитки вже доступні з 16:00 5 січня.

У прес-службі компанії нагадали, що квитки на потяг можна сплатити карткою "єПідтримка" будь-якого банку.

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"Укрзалізниця" змінює ціни на перевезення

"Укрзалізниця" змінює ціни на деякі свої послуги, у тому числі збільшує розмір комісійного збору з 22 до 30 гривень, а також:

  • вартість квитків у середньому зросте на 3%;
  • формування вартості квитків здійснюватиметься за більш гнучкою системою – залежно від популярності напряму;
  • зменшено розмір комісійного збору для групових замовлень – для дорослих 50 грн., а для дітей – 35 грн.

Раніше ми повідомляли, що пасажир "Укрзалізниці" поскаржився, що у вагоні, де він подорожував, грала російська попса, у тому числі "Тату" та "Ласковий травень".

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запустила святковий кешбек на квитки.

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