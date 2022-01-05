"Укрзалізниця" продає додаткові квитки на потяги – популярні напрямки

За інформацією перевізника квитки вже доступні з 16:00 5 січня

Найбільше квитків зі Львова / Фото: Колаж: Сьогодні

На святкові вихідні "Укрзалізниця" додала у продаж 1800 квитків зі Львова, а також ще понад дві тисячі на популярні напрямки.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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Нові квитки з'являться:

з харківського напрямку – 240 місць;

з дніпровського напрямку – 530 місць;

з одеського напрямку – 360 місць;

з донецького напрямку – 600 місць;

з київського напрямку – 400 місць.

За інформацією перевізника, квитки вже доступні з 16:00 5 січня.

У прес-службі компанії нагадали, що квитки на потяг можна сплатити карткою "єПідтримка" будь-якого банку.

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"Укрзалізниця" змінює ціни на перевезення

"Укрзалізниця" змінює ціни на деякі свої послуги, у тому числі збільшує розмір комісійного збору з 22 до 30 гривень, а також:

вартість квитків у середньому зросте на 3%;

формування вартості квитків здійснюватиметься за більш гнучкою системою – залежно від популярності напряму;

зменшено розмір комісійного збору для групових замовлень – для дорослих 50 грн., а для дітей – 35 грн.

Раніше ми повідомляли, що пасажир "Укрзалізниці" поскаржився, що у вагоні, де він подорожував, грала російська попса, у тому числі "Тату" та "Ласковий травень".

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запустила святковий кешбек на квитки.