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"Укрзалізниця" скасовує деякі поїзди — що сталося

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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26 червня, 17:04
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26 та 27 червня не курсуватиме кілька потягів
Скасовують рейси з технічних причин
Скасовують рейси з технічних причин / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" тимчасово скасувала деякі приміські потяги. Як стверджують в компанії, це повʼязано з технічними причинами.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

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Зокрема, 26 червня не курсуватиме поїзд 6074 Шевченка – Гребінка, 6069 Гребінка – Шевченка.

Серед інших змін цього дня:

  • потяг 6063 Гребінка – Шевченка прямуватиме до Золотоноші;
  • потяг 6070 Шевченка – Гребинка вирушає із Золотоноші.

27 червня скасовуються такі рейси:

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  • 6064, 6070, 6074 Шевченка – Гребінка;
  • 6074, 6061, 6063, 6069 Гребінка – Шевченка.

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