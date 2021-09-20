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"Укрзалізниця" оголосила про затримку потягів через НП – пасажирів підвозитимуть

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
20 вересня, 10:45
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На перегоні Новоселиця – Мамалига через підмив ґрунту стався провал в земляному полотні
Провал на залізниці затримав поїзда
Провал на залізниці затримав поїзда

У Чернівецькій області через підмив ґрунту навколо залізничного полотна пасажирів одного з поїздів довезуть до пункту призначення автотранспортом.

Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці" ще один поїзд затримається приблизно на дві години.

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"В результаті провалу під залізницею на перегоні Новоселиця – Мамалига (Чернівецька область) відновлювальні роботи триватимуть ще як мінімум 10 годин", – повідомили в прес-службі.

Через провал на залізниці пасажирів чекають зміни:

  • пасажирів поїзда №117 Київ – Чернівці від станції Мамалига (62 км до кінцевої станції) доставлять автотранспортом залізниці.
  • поїзд №118 Чернівці – Київ відправиться за зміненим маршрутом через Заліщики і Тернопіль о 19:46 (з маршруту виключать зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці і Гречани – пасажирів з цих станцій забиратимуть окремим рейсом);

У зв'язку з цим потяг може прибути до Києва із запізненням на дві години.

Пасажири скаржаться на "Укрзалізницю"

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Менше половини українців вважають, що сервіс "Укрзалізниці" в поїздах залишає бажати кращого. Найпоширенішими проблемами називають відсутність комфорту в поїздах, нормальних вагонів або туалетів.

45% респондентів оцінюють рівень послуг перевізника як поганий і дуже поганий. Ще 43% опитаних вважають сервіс залізничників задовільним. 46% респондентів вважають, що змінити ситуацію на краще може нове керівництво, ще 43% впевнені – врятувати залізницю може реформа.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що в зв'язку з проведенням ремонтних робіт на шляхах перегону Роковатая – Саксагань ділянки Кривий Ріг – П'ятихатки в листопаді зміниться маршрут прямування поїздів.

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