"Укрзалізниця" полегшила життя мандрівникам – в Києві відкрився безкоштовний інфоцентр

На Центральному залізничному вокзалі "Київ-Пасажирський"відкрився інформаційний центр для туристів VISIT Ukraine. Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".
Така інформаційна допомога надається співробітниками інфоцентру безкоштовно, а послугою може скористатися будь-який охочий.
Що особливого в VISIT Ukraine
Головна мета створеного інфоцентру для мандрівників – консультування мешканців та гостей столиці з актуальної туристичної інформації для легких, безпечних і цікавих подорожей як по Києву, так і по всій Україні.
Чим допоможуть:
- нададуть безкоштовну довідкову інформацію про Україну (туристичні цікаві місця або маршрути, актуальні події, транспорт тощо);
- поширять рекламно-інформаційну продукцію про туристичний потенціал України;
- нададуть інформацію про авіа/залізничні сполучення, рух громадського транспорту;
- нададуть інформацію про вимоги перетину державного кордону і правил перебування на території України під час дії карантину;
- просуватимуть туристичні можливості України.
Найближчим часом такі туристично-інформаційні центри Visit Ukraine планують відкрити в різних містах України.
Нагадаємо, до Дня Незалежності України "Укрзалізниця" запустила потяг ГогольTRAIN. У ньому проходить круїзний мобільний форум молоді. У поїзді – три фестивальних вагона з музично-перформативною і освітньою програмами.
Також український блогер показав новий поїзд №287 Київ – Одеса, який запустила "Укрзалізниця". Він складається з німецьких вагонів, які виготовлені в 1980-1990-х роках. Поїзд виявився хорошою альтернативою іншому транспорту цього ж типу.
Тим часом, СБУ затримала чиновника, який заробляв на преміях військових. Про це в сюжеті новин "Сьогодні":