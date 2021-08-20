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"Укрзалізниця" полегшила життя мандрівникам – в Києві відкрився безкоштовний інфоцентр

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
20 серпня, 09:00
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У VISIT Ukraine проконсультують, крім усього іншого, про вимоги перетину державного кордону і правила перебування на території України під час дії карантину
У Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився безкоштовний інфоцентр для туристів. Колаж "Сьогодні"
У Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився безкоштовний інфоцентр для туристів. Колаж "Сьогодні" / Фото: Укрзалызниця

На Центральному залізничному вокзалі "Київ-Пасажирський"відкрився інформаційний центр для туристів VISIT Ukraine. Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

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Така інформаційна допомога надається співробітниками інфоцентру безкоштовно, а послугою може скористатися будь-який охочий.

Що особливого в VISIT Ukraine

Головна мета створеного інфоцентру для мандрівників – консультування мешканців та гостей столиці з актуальної туристичної інформації для легких, безпечних і цікавих подорожей як по Києву, так і по всій Україні.

Чим допоможуть:

  • нададуть безкоштовну довідкову інформацію про Україну (туристичні цікаві місця або маршрути, актуальні події, транспорт тощо);
  • поширять рекламно-інформаційну продукцію про туристичний потенціал України;
  • нададуть інформацію про авіа/залізничні сполучення, рух громадського транспорту;
  • нададуть інформацію про вимоги перетину державного кордону і правил перебування на території України під час дії карантину;
  • просуватимуть туристичні можливості України.

Найближчим часом такі туристично-інформаційні центри Visit Ukraine планують відкрити в різних містах України.

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Нагадаємо, до Дня Незалежності України "Укрзалізниця" запустила потяг ГогольTRAIN. У ньому проходить круїзний мобільний форум молоді. У поїзді – три фестивальних вагона з музично-перформативною і освітньою програмами.

Також український блогер показав новий поїзд №287 Київ – Одеса, який запустила "Укрзалізниця". Він складається з німецьких вагонів, які виготовлені в 1980-1990-х роках. Поїзд виявився хорошою альтернативою іншому транспорту цього ж типу.

Тим часом, СБУ затримала чиновника, який заробляв на преміях військових. Про це в сюжеті новин "Сьогодні":

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