"Укрзалізниця" призначила поїзд між трьома туристичними регіонами України

"Прикарпатський експрес" буде ходити шість днів на тиждень, а по четвергах поїзд матиме особливий розклад

УЗ продовжує назначати поїзди / Фото: Укрзалызниця

"Укрзалізниця" (УЗ) продовжила розширення маршрутної мережі на літо. Компанія запускає "Прикарпатський експрес", що з'єднає одразу три туристичних регіони – Волинь, Галичину та Прикарпаття. Поїзд № 807/808 сполученням Івано-Франківськ – Ківерці почне курсувати з 29 травня.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Відправлення з Івано-Франківська – о 15:20, прибуття до Луцька о 23:30 (о 23:50 – до Ківерець). У зворотному напрямку "Прикарпатський експрес" буде відправлятися з 31 травня щодня, крім середи і четверга. Відправлення з Ківерців – в 5:14 ранку (о 5:30 з Луцька), прибуття в Івано-Франківськ о 13:38.

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Щочетверга поїзд курсуватиме за маршрутом Львів – Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття в Івано-Франківськ о 13.38). А з 2 червня щосереди поїзд № 807/808 курсуватиме між Ківерці та Львовом (відправлення з Ківерців в 5:14, прибуття до Львова о 9:51).

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Експрес проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянов, Горохів і Луцьк.

Нагадаємо, також з червня поїзди з'єднають Чернігів і Суми з курортної Одесою. № 213/214 Суми – Одеса курсуватиме з 15 червня, №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса – з 17 червня.

Крім того, УЗ вже пустила по Україні новий щоденний потяг і відкрила продаж квитків на міжнародні рейси, які раніше скасовувала через пандемію коронавірусу.

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Відео: Halyna Poptsova/Facebook